मेरठ में सगाई के लड्डू पर कहासुनी... मारपीट के बाद हुई फायरिंग, तीन लोग हिरासत में

जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट की जमुनानगर एवन कालोनी में सगाई के लड्डू बांटने को लेकर कालोनी के दो पक्षों में पहले जमकर लाठी-डंडे चले। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे लोग सहम गए।

जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने फायरिंग के तीन आरोपितों को हिरासत में ले लिया। बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है। थाने पर आरोपितों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है। जमुनानगर एवन कालोनी में खुर्शीद के बेटे आजम की सगाई आई थी। इसमें लड्डू बांटे जा रहे हैं। इसी दौरान कालोनी के ही सलमान व अलीमुद्दीन में लड्डू को लेकर कहासुनी हो गई। अलीमुद्दीन ने सलमान का मोबाइल छीन लिया। इस पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को घर भेज दिया।