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मेरठ में आसमान छू रहीं जमीन की कीमतें, सरकार को नहीं दे रहे किसान

By Anuj Sharma Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 27 Aug 2026 02:28 PM (IST)

मेरठ में विकास परियोजनाओं के लिए किसान ऊंची कीमतों के कारण जमीन देने को तैयार नहीं हैं, जिससे औद्योगिक गलियारा ...और पढ़ें

विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से नहीं मिल रही जमीन। सांकेतिक तस्वीर

विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से नहीं मिल रही जमीन। सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. किसान ऊंची कीमतों के कारण जमीन देने से कर रहे इनकार।

  2. औद्योगिक गलियारा और टाउनशिप परियोजनाओं में भूमि खरीद अटकी।

  3. प्रशासन ने अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरू।

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहरी क्षेत्र के साथ साथ खेती की जमीनों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं।यही कारण है कि किसान सर्किल रेट से चार गुने दाम पर भी सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने को राजी नहीं हैं।औद्योगिक गलियारा के दोनों चरणों में किसानों के विरोध के कारण जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

दूसरे चरण के विरोध में तो तीन गांवों के किसान डेढ़ साल से धरने पर बैठे हैं।वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण की इंटीग्रेटिड टाउनशिप की भी आधी जमीन की खरीद के बाद सिलसिला रूक गया है।

मेरठ में केंद्र और प्रदेश सरकार ने सड़क, रेल, औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ कई विकास परियोजनाएं स्वीकृत की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे भी बन चुका है।मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 और मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा चुका है।शहर के बाहर रिंग रोड निर्माणाधीन है। मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड रेल (नमो भारत) प्रोजेक्ट को पूरा करके उसका संचालन शुरू किया जा चुका है।

इन सभी कार्यों के लिए यहां पिछले लगभग आठ से दस वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वर्तमान में सरकार औद्योगिक गलियारा बसाने के लिए प्रथम चरण में 214 तथा दूसरे चरण में 294 हेक्टेयर जमीन की खरीद करने के प्रयास में जुटा है। पहले चरण के लिए 192 हेक्टेयर जमीन की खरीद के बाद यह सिलसिला रूक गया है। अब किसानों से जमीन नहीं मिल रही है।

दूसरे चरण के लिए चिह्नित की गई तीन गांवों खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुर की जमीन को देने से तीनों गांवों के किसानों ने इंकार कर दिया है। वे इस प्रोजेक्ट की घोषणा होते ही लगभग डेढ़ साल से विरोध में धरना दे रहे हैं।मेडा की मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र में विकसित की जा रही इंटीग्रेटिड टाउनशिप की जमीन की खरीद में भी अब यह बाधा आ गई है।

कुल 294 हेक्टेयर में से 157 हेक्टेयर जमीन की खरीद के बाद यहां भी किसानों ने जमीन देने से इंकार कर दिया है।आवास विकास परिषद की गगोल क्षेत्र में प्रस्तावित न्यू टाउनशिप की जमीन खरीद में भी किसानों ने दो सौ से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

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जमीन की बढ़ती कीमत बदल रही किसानों का मन
औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण की जमीन खरीद के विरोध में धरना दे रहे किसानों का कहना है कि वे किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे।वे छोटे छोटे किसान हैं, जमीन चली गई तो बेरोजगार हो जाएंगे।दूसरी सच्चाई यह भी है कि परियोजनाओं के लिए चिह्नित क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। इन हालात में जमीनों के बाजारी रेट अधिग्रहण में मिलने वाली राशि से भी काफी ज्यादा है। जिसके चलते किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं।

सहमति से नहीं तो अधिग्रहण का रास्ता
सहमति से जमीन न मिलने पर प्रशासन और संबंधित एजेंसी ने भूमि का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। औद्योगिक गलियारा के प्रथम चरण की शेष जमीन, मेडा की इंटीग्रेटिड टाउनशिप के लिए जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है।औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण के लिए अधिकारी अभी किसानों को मनाने में जुटे हैं।यदि सफलता नहीं मिली तो यहां भी जमीन का अधिग्रहण होगा।

विभिन्न परियोजनाओं में भूमि उपलब्धता की स्थिति

1. औद्योगिक गलियारा प्रथम चरण

  • कुल प्रस्तावित जमीन 214 हेक्टेयर
  • अभी तक खरीदी गई जमीन 192 हेक्टेयर
  • शेष भूमि 22 हेक्टेयर
  • कारण : किसानों का विरोध और विवाद

2. औद्योगिक गलियारा द्वितीय चरण

  • कुल चिह्नित जमीन 294 हेक्टेयर
  • खरीदी गई जमीन शून्य हेक्टेयर
  • कारण : किसानों का विरोध और धरना।

3. मेडा की मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र में इंटीग्रेटिड टाउनशिप

  • कुल प्रस्तावित जमीन 294 हेक्टेयर
  • अभी तक खरीदी गई जमीन 157 हेक्टेयर
  • खरीद के लिए शेष जमीन 137 हेक्टेयर
  • समस्या : किसानों का विरोध।

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औद्योगिक गलियारा के प्रथम चरण और इंटीग्रेटिड टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण करने की मांग संबंधित एजेंसियों द्वारा हमसे की गई है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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-नवीन चंद्र, एडीएम भूमि अध्याप्ति