मेरठ में आसमान छू रहीं जमीन की कीमतें, सरकार को नहीं दे रहे किसान

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहरी क्षेत्र के साथ साथ खेती की जमीनों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं।यही कारण है कि किसान सर्किल रेट से चार गुने दाम पर भी सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने को राजी नहीं हैं।औद्योगिक गलियारा के दोनों चरणों में किसानों के विरोध के कारण जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

दूसरे चरण के विरोध में तो तीन गांवों के किसान डेढ़ साल से धरने पर बैठे हैं।वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण की इंटीग्रेटिड टाउनशिप की भी आधी जमीन की खरीद के बाद सिलसिला रूक गया है। मेरठ में केंद्र और प्रदेश सरकार ने सड़क, रेल, औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ कई विकास परियोजनाएं स्वीकृत की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे भी बन चुका है।मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 और मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा चुका है।शहर के बाहर रिंग रोड निर्माणाधीन है। मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड रेल (नमो भारत) प्रोजेक्ट को पूरा करके उसका संचालन शुरू किया जा चुका है।

इन सभी कार्यों के लिए यहां पिछले लगभग आठ से दस वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वर्तमान में सरकार औद्योगिक गलियारा बसाने के लिए प्रथम चरण में 214 तथा दूसरे चरण में 294 हेक्टेयर जमीन की खरीद करने के प्रयास में जुटा है। पहले चरण के लिए 192 हेक्टेयर जमीन की खरीद के बाद यह सिलसिला रूक गया है। अब किसानों से जमीन नहीं मिल रही है।

दूसरे चरण के लिए चिह्नित की गई तीन गांवों खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुर की जमीन को देने से तीनों गांवों के किसानों ने इंकार कर दिया है। वे इस प्रोजेक्ट की घोषणा होते ही लगभग डेढ़ साल से विरोध में धरना दे रहे हैं।मेडा की मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र में विकसित की जा रही इंटीग्रेटिड टाउनशिप की जमीन की खरीद में भी अब यह बाधा आ गई है।

कुल 294 हेक्टेयर में से 157 हेक्टेयर जमीन की खरीद के बाद यहां भी किसानों ने जमीन देने से इंकार कर दिया है।आवास विकास परिषद की गगोल क्षेत्र में प्रस्तावित न्यू टाउनशिप की जमीन खरीद में भी किसानों ने दो सौ से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई हैं।



जमीन की बढ़ती कीमत बदल रही किसानों का मन

औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण की जमीन खरीद के विरोध में धरना दे रहे किसानों का कहना है कि वे किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे।वे छोटे छोटे किसान हैं, जमीन चली गई तो बेरोजगार हो जाएंगे।दूसरी सच्चाई यह भी है कि परियोजनाओं के लिए चिह्नित क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। इन हालात में जमीनों के बाजारी रेट अधिग्रहण में मिलने वाली राशि से भी काफी ज्यादा है। जिसके चलते किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं।