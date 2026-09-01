VIDEO: राकेश टिकैत की अगुवाई में मेरठ में भाकियू की महापंचायत शुरू, किसानों ने ट्रैक्टरों से घेरी कमिश्नरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। किसानों की बिजली खाद स्वास्थ्य गन्ना भुगतान समेत तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को कमिश्नरी का घेराव कर दिया। घोषणा के मुताबिक पूरे जिले से कई सौ ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ तिरंगा रैली निकालकर कमिश्नरी चौराहा पहुंचे।

किसानों ने पूरा चौराहा जाम कर दिया, हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए व्यवस्था की थी लेकिन सारी व्यवस्थाएं धरी रह गईं। किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और महापंचायत शुरू हो गई है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं।

किसानों की समस्याओं का समाधान न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने जिला प्रशासन के विरुद्ध कमिश्नरी का घेराव करने और कमिश्नर कार्यालय के बाहर महापंचायत करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने पिछले कई दिन से गांव गांव जाकर जनसंपर्क करके किसानों को महापंचायत में पहुंचने की अपील की थी।

उसी का प्रभाव रहा कि सुबह से ही किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरंगा लगाकर तिरंगा रैली निकलते हुए कमिश्नरी चौराहा पर पहुंचने शुरू हो गए थे। दोपहर के 12:30 बजे तक पूरा चौराहा किसानों के ट्रैक्टर ट्राली से भर गया। यातायात पूरी तरह से जाम हो गया है वही कमिश्नर कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर महापंचायत शुरू कर दी गई है। किसान नेताओं के भाषण और रागिनियो का दौरा चल रहा है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे।

जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन ने 21 जुलाई को कलेक्ट्रेट का घेराव करके किसान समस्याओं संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी वीके सिंह को सौंपकर किसान समस्याओं का 40 दिन में समाधान करने का समय दिया था लेकिन किसी भी समस्या को समाधान नहीं किया गया जिससे किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा किसान यहां से नहीं जाएंगे।