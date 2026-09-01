VIDEO: राकेश टिकैत की अगुवाई में मेरठ में भाकियू की महापंचायत शुरू, किसानों ने ट्रैक्टरों से घेरी कमिश्नरी
Bhartiya Kisan Union: भारतीय किसान यूनियन ने मेरठ में किसानों की बिजली, खाद और गन्ना भुगतान जैसी कई समस्याओं को ...और पढ़ें
HighLights
किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरंगा लगाकर कमिश्नरी चौराहा पर पहुंचे।
छावनी में तब्दील हुआ कमिश्नरी चौराहा, फिर भी नहीं रुके किसानों के ट्रैक्टर।
जागरण संवाददाता, मेरठ। किसानों की बिजली खाद स्वास्थ्य गन्ना भुगतान समेत तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को कमिश्नरी का घेराव कर दिया। घोषणा के मुताबिक पूरे जिले से कई सौ ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ तिरंगा रैली निकालकर कमिश्नरी चौराहा पहुंचे।
किसानों ने पूरा चौराहा जाम कर दिया, हालांकि पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए व्यवस्था की थी लेकिन सारी व्यवस्थाएं धरी रह गईं। किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और महापंचायत शुरू हो गई है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं।
किसानों की समस्याओं का समाधान न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने जिला प्रशासन के विरुद्ध कमिश्नरी का घेराव करने और कमिश्नर कार्यालय के बाहर महापंचायत करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने पिछले कई दिन से गांव गांव जाकर जनसंपर्क करके किसानों को महापंचायत में पहुंचने की अपील की थी।
उसी का प्रभाव रहा कि सुबह से ही किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर तिरंगा लगाकर तिरंगा रैली निकलते हुए कमिश्नरी चौराहा पर पहुंचने शुरू हो गए थे। दोपहर के 12:30 बजे तक पूरा चौराहा किसानों के ट्रैक्टर ट्राली से भर गया। यातायात पूरी तरह से जाम हो गया है वही कमिश्नर कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर महापंचायत शुरू कर दी गई है। किसान नेताओं के भाषण और रागिनियो का दौरा चल रहा है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे।
जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन ने 21 जुलाई को कलेक्ट्रेट का घेराव करके किसान समस्याओं संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी वीके सिंह को सौंपकर किसान समस्याओं का 40 दिन में समाधान करने का समय दिया था लेकिन किसी भी समस्या को समाधान नहीं किया गया जिससे किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा किसान यहां से नहीं जाएंगे।
यह है किसानों की समस्याएं.....
- किसानों नलकूप के बिजली कनेक्शन के लोड मनमाने तरीके से बढ़ाना । लोड बढ़कर किसानों से पेनल्टी वसूलने और बिजली के बढे बिल भेजना।
- किसानों के कनेक्शन पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाना।
- ट्यूबवेल के लिए रात में 12:00 बजे के बाद बिजली आपूर्ति देना।
- ट्यूबवेल पर आए दिन चोरी होना।
- खाद समितियों में खाद न मिलना। खाद का संकट।
- समितियों में लोन पर ब्याज की अधिक वसूली।
- समितियों पर खाद की कालाबाजारी समेत ब्याज वसूली पर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है।
- चीनी महंगी होने के बावजूद किसानों को बोनस न मिलन।
- गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न होना।
- नगर निगम सीमा में आए ग्रामों मैं सड़क बिजली पानी आदि सुविधाओं की बदहाली ।
- नगर निगम समेत सभी विकास खंडों तहसीलों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने में बड़ा भ्रष्टाचार।
- तहसीलों में विरासत जमीन नामांतरण अंश निर्धारण के नाम पर अवैध वसूली और लेखपालों का रिश्वत मांगना।
- तालाब सफाई न होना।
- तालाब के टेंडर मछली पालन हेतु छोड़े जाने से किसानों को परेशानी।
- जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज में इलाज न मिलना। सी एच एसी, पी एच सी में सुविधाएं और डाक्टरों का न होना।
- पशुपालन विभाग में अस्पतालों में डाक्टर न होना, समय पर टीकाकरण न होना।
(नोट: 21 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन ने डीएम को ज्ञापन देकर यह समस्याएं गिनवाई थीं।)