प्रतिकर के बदले प्लाट देने का था वादा, पूरी न हुई किसानों की मांग... मेडा ने फिर दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, मेरठ। अतिरिक्त प्रतिकर की मांग को लेकर वेदव्यासपुरी, लोहियानगर व गंगानगर के किसानों ने मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) का घेराव किया। मुख्य द्वार से लेकर पार्किंग परिसर तक ट्रैक्टर-ट्राली खड़े कर दिए। तीन घंटे तक चले धरना-प्रदर्शन के बाद किसानों और मेडा के बीच सहमति बनी। तय हुआ कि 22 सितंबर को किसानों का प्रतिनिधि मंडल लेकर मेडा वीसी लखनऊ जाएंगे। वहां शासन के अधिकारियों से किसानों की वार्ता कराएंगे।

दो-तीन पहले ही किसानों ने अलग-अलग स्थानों पर धरना देकर घोषणा की थी कि सोमवार को मेडा का घेराव करेंगे। इन तीन आवासीय योजनाओं के किसान लंबे समय से अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे हैं। 2015 में बोर्ड बैठक में एक निर्णय हुआ था जिसमें तय हुआ था कि अतिरिक्त प्रतिकर के बदले में कुछ किसानों को प्लाट दिया जाएगा और कुछ किसानों को चेक दिया जाएगा।