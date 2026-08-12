Ganga Expressway के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि का बाजार से 4 गुना रेट मांग रहे किसान, बातचीत को कमेटी गठित
मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए किसान जमीन देने से इन्कार कर रहे हैं और 17 महीने से धरने पर हैं। जिला प्रशासन ...और पढ़ें
HighLights
मेरठ जिला प्रशासन ने गठित की आठ अधिकारियों की हाई पावर कमेटी।
17 महीने से धरने पर बैठे हैं किसान, 800 किसान परिवारों की जमीन चिह्नित।
जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित किए जा रहे औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण के लिए जमीन देने से चिह्नित तीनों गांवों के किसान इंकार कर रहे हैं। वे अधिग्रहण का विरोध करते हुए 17 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
कई बार की वार्ता विफल होने के बाद जिला प्रशासन ने अब विभिन्न विभागों के आठ वरिष्ठ अधिकारियों की हाई पावर कमेटी गठित की है। यह समिति किसानों के मांगपत्र में शामिल समस्याओं के समाधान के लिए उनसे वार्ता करेगी। प्रशासन का कहना है कि किसान तीन गांवों का सर्किल रेट प्रथम चरण में शामिल खरखौदा और बिजौली गांवों से काफी कम होने के कारण जमीन नहीं दे रहे हैं।
यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे खरखौदा और बिजौली गांवों की जमीन में प्रथम चरण में 212 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक गलियारा के लिए खरीदी है। इसमें अब विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं मेरठ में जमीन की मांग को देखते हुए दूसरे चरण के लिए खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुर गांवों की 294 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित करके उसके अधिग्रहण तथा किसानों की सहमति से खरीद के लिए 24 मार्च 2025 को अधिसूचना का प्रकाशन किया था।
जिस पर तीनों गांवों के किसानों ने सामूहिक रूप से कुल 35 लिखित आपत्तियां देते हुए जमीन देने से इंकार कर दिया था। अधिग्रहण के विरोध में तीनों गांवों के किसान तभी से छतरी गांव के मोड़ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों के धरने और विरोध के चलते जिला प्रशासन अभी तक इस जमीन का क्रय प्रस्ताव भी तैयार नहीं कर पाया है।
खबरें और भी
17 महीने से अधिक समय से चल रहे किसानों के धरने के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी बार बार जाकर किसानों से वार्ता करके उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हैं। हाल ही में किसानों ने अपना एक मांगपत्र जिला प्रशासन को सौंपा था। जिसमें चार मांगे की गई हैं।
जिला प्रशासन का कहना है कि दूसरे चरण के तीनों गांवों के किसानों की आपत्ति है कि उनके तीनों गांवों के सर्किल रेट खरखौदा और बिजौली की तुलना में काफी कम हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने आठ अधिकारियों की हाईपावर कमेटी गठित की है। जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने इस समिति में जिला प्रशासन, तहसील, पीडब्ल्यूडी, यूपीडा और निबंधन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया है।
किसानों से मिलकर 15 दिन में समाधान करेगी समिति
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक आठ अधिकारियों की यह समिति धरनारत किसानों से मिलकर वार्ता करेगी। उनकी समस्याओं का समाधान करेगी तथा 15 दिन में जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट देगी।
हाई पावर कमेटी में शामिल अधिकारी
- एडीएम प्रशासन
- एडीएम वित्त एवं राजस्व
- एडीएम भूमि अध्याप्ति
- एसडीएम सदर
- एआइजी निबंधन
- उप निबंधक निबंधन
- एक्सईएन पीडब्ल्यूडी
- एक्सईएन यूपीडा (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)
किसान मांग रहे बाजार से चार गुना रेट
खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुर गांवों के धरनारत किसानों का नेतृत्व कर रहे सौपाल सिंह ने बताया कि कुल 800 किसान परिवारों की जमीन औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण में चिह्नित है। किसानों ने अपने मांगपत्र में कुल नौं मांगे रखी हैं। जिसमें जमीन के बाजारी मूल्य का चार गुना (लगभग बीस हजार रुपये मीटर) मूल्य देने, विकसित जमीन में से दस प्रतिशत जमीन के भूखंड किसानों को वापस देने, प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, भूमिहीन होने वाले प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये अनुदान देने समेत विभिन्न मांग की गई है। इन शर्तों के पूरा होने पर ही किसान औद्योगिक गलियारा के लिए जमीन देंगे।