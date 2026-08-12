Ganga Expressway के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि का बाजार से 4 गुना रेट मांग रहे किसान, बातचीत को कमेटी गठित

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित किए जा रहे औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण के लिए जमीन देने से चिह्नित तीनों गांवों के किसान इंकार कर रहे हैं। वे अधिग्रहण का विरोध करते हुए 17 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

कई बार की वार्ता विफल होने के बाद जिला प्रशासन ने अब विभिन्न विभागों के आठ वरिष्ठ अधिकारियों की हाई पावर कमेटी गठित की है। यह समिति किसानों के मांगपत्र में शामिल समस्याओं के समाधान के लिए उनसे वार्ता करेगी। प्रशासन का कहना है कि किसान तीन गांवों का सर्किल रेट प्रथम चरण में शामिल खरखौदा और बिजौली गांवों से काफी कम होने के कारण जमीन नहीं दे रहे हैं।

यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे खरखौदा और बिजौली गांवों की जमीन में प्रथम चरण में 212 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक गलियारा के लिए खरीदी है। इसमें अब विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं मेरठ में जमीन की मांग को देखते हुए दूसरे चरण के लिए खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुर गांवों की 294 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित करके उसके अधिग्रहण तथा किसानों की सहमति से खरीद के लिए 24 मार्च 2025 को अधिसूचना का प्रकाशन किया था।

जिस पर तीनों गांवों के किसानों ने सामूहिक रूप से कुल 35 लिखित आपत्तियां देते हुए जमीन देने से इंकार कर दिया था। अधिग्रहण के विरोध में तीनों गांवों के किसान तभी से छतरी गांव के मोड़ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों के धरने और विरोध के चलते जिला प्रशासन अभी तक इस जमीन का क्रय प्रस्ताव भी तैयार नहीं कर पाया है।

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17 महीने से अधिक समय से चल रहे किसानों के धरने के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी बार बार जाकर किसानों से वार्ता करके उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हैं। हाल ही में किसानों ने अपना एक मांगपत्र जिला प्रशासन को सौंपा था। जिसमें चार मांगे की गई हैं।

जिला प्रशासन का कहना है कि दूसरे चरण के तीनों गांवों के किसानों की आपत्ति है कि उनके तीनों गांवों के सर्किल रेट खरखौदा और बिजौली की तुलना में काफी कम हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने आठ अधिकारियों की हाईपावर कमेटी गठित की है। जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने इस समिति में जिला प्रशासन, तहसील, पीडब्ल्यूडी, यूपीडा और निबंधन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया है।