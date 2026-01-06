मेरठ में मुठभेड़ के बाद फरार गोतस्कर जीशान गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर थाना पुलिस ने रविवार देर रात हुई मुठभेड़ में फरार हुए एक गोतस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ में पांच गोतस्करों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान एक गोतस्कर पैर में गाेली लगने से घायल हो गया था और दो सड़क पर गिरने से घायल हो गए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने गोतस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

रविवार रात करीब ढाई बजे टीपीनगर पुलिस की दिल्ली रेलवे लाइन के किनारे मोहकमपुर पुलिया के पास गोतस्करों से मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने पांच गोतस्कर मुशरा उर्फ बावला, अशरफ, जावेद उर्फ बब्लू, मेहरबान व अल्लाउद्दीन को गिरफ्तार किया था।