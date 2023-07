Meerut : मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में घुसकर डाक्टरों को पीटा; विरोध में जूनियर रेजिडेंट ने काम किया बंद

आरोप है कि महिला ने अपने समर्थक फौजियों को बुला लिया। उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर हरी सहित अन्य स्टाफ से मारपीट की और फरार हो गए। विरोध में जूनियर रेजिडेंट ने काम बंद कर दिया। उप प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंक ने पहुंचकर डॉक्टर को समझाया। प्राचार्य डॉ आरसी गुप्ता भी पहुंचे। उन्होंने रेजिडेंट से बात की और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Meerut : मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में घुसकर डाक्टरों को पीटा

