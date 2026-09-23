मेरठवासी ध्यान दें! एक लाख से ज्यादा बिजली मीटरों की मियाद होने वाली है खत्म, समय पर नहीं बदले तो गुल हो सकती है बत्ती 

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में एक लाख मीटरों का अनुबंध और वारंटी की अवधि इस वर्ष समाप्त हो रही है। ईईएसएल कंपनी के इन मीटरों को अगर समय पर नहीं बदला गया तो फाल्ट होने पर घंटो बिजली बाधित रहने की संभावना है।

विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वारा इन मीटरों को बदलने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक दिन में 100 मीटर भी नहीं बदल पा रहे हैं। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के यहां यह मीटर लगे हैं अगर कोई तकनीकि खराबी आती है तो भविष्य में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित होने का अंदेशा है।

ईईएसएल मीटर को वर्ष 2018 से लगना शुरु हुए थे। इनका अनुबंध पहले पांच साल का था बाद में इसे बढ़ा कर आठ साल कर दिया गया है। यह अवधि वर्ष 2026 के अंत तक समाप्त हो रही है। अनुबंध समाप्त होने के बाद कंपनी का सर्वर बंद हो जाएगा।