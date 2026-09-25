यूपी में तीन दिन बंद रहेगी की ई-चालान व्यवस्था, अपडेट होगा यातायात पुलिस का एप

जागरण संवाददाता, मेरठ। यातायात पुलिस की ई-चालान व्यवस्था शुक्रवार से रविवार तक पूरे प्रदेश में बंद रहेगी। रविवार तक यातायात पुलिस किसी का ई-चालान नहीं कर पाएगी। दरअसल, यातायात पुलिस चालान प्रक्रिया से जुड़ा अपना नेक्स्ट जेन 1.0 साफ्टवेयर को अपडेट कर रही है।

इसके स्थान पर चालान प्रक्रिया से जुड़े नेक्स्ट जेन 2.0 वर्जन पर काम होगा। इन तीन दिन पुलिस यातायात नियम तोड़ने पर एक बार फिर मैनुअल यानि रसीद से चालान करेगी। यह जानकारी एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव ने साझा की है।

प्रदेश में वर्तमान में यातायात पुलिस मोबाइल पर मौजूद नेक्स्ट जेन 1.0 साफ्टवेयर से वन नेशन-वन चालान योजना के तहत चालान करती है। कैमरों से स्पीड व अन्य नियमों का उल्लंघन पर चालान किया जाता है। इसका मैसेज वाहन स्वामी तक पहुंचता है।

नेक्स्ट जेन 1.0 साफ्टवेयर में अब तक चालान के बाद जुर्माना राशि जमा करने में दिक्कत आती थी। इसी कारण इसे कई नई सुविधा संग अपडेट किया जा रहा है। सोमवार से नए नेक्स्ट जेन 2.0 वर्जन साफ्टवेयर से चालान के साथ ही एक साथ अपने दस्तावेज लोड किए जा सकेंगे। इसे 90 दिन तक फीड किया जा सकेगा।