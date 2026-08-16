महिला चिकित्सक की मौत, हत्या-आत्महत्या में उलझी पुलिस... पति से विवाद के चलते मायके में रह रही थीं डा. खुशहाली

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रायल पार्क एक्सटेंशन निवासी 26 वर्षीय डा. खुशहाली की रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव क्लीनिक के कमरे में मिला। स्वजन ने दोनों हाथ बंधे होने की बात कही है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने क्लीनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या और आत्महत्या समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

डा. खुशहाली पुत्री जगदेव की शादी 14 जनवरी 2026 को मयंक चौधरी पुत्र हरेंद्र सिंह से हुई थी। खुशहाली का मायका पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के सी-54 रायल पार्क एक्सटेंशन में है, जबकि ससुराल टीपीनगर क्षेत्र के ईरश गार्डन में है। खुशहाली के पिता बीएसएफ में दारोगा हैं और वर्तमान में दिल्ली में तैनात हैं। उनका भाई रजत सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा है।

खुशहाली के तहेरा भाई अखिल निवासी दिल्ली ने बताया कि खुशहाली और उसके पति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी कारण वह कुछ समय से मायके में रह रही थी। पल्लवपुरम फेस-दो की सर्विस रोड पर बिल्डिंग के प्रथम तल पर आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर संचालित करती थीं। करीब चार माह से क्लीनिक का संचालन कर रही थी।

रविवार सुबह करीब 6:15 बजे खुशहाली घर से क्लीनिक के लिए निकलीं थीं। बाद में क्लीनिक के कमरे में उनका शव मिला। कर्मचारियों की सूचना पर मायके वाले मौके पर पहुंचे। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर एसओ भारत सारस्वत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल की जांच की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिश्तेदार अखिल ने दावा किया कि खुशहाली के दोनों हाथ आगे की ओर बंधे हुए थे। इसको लेकर स्वजन ने मौत पर सवाल उठाते हुए हंगामा कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।

पुलिस ने क्लीनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी प्रकाश में आया कि डा. खुशहाली की शादी shaadi.com के माध्यम से हुई थी। पुलिस इन तमाम बिंदुओं को अपनी जांच में शामिल कर आगे बढ़ रही है।

सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर खंगाली जा रही

पल्लवपुरम एसओ भारत सारस्वत ने बताया कि मृतका के स्वजन से बातचीत की जा रही है। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही मामले की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। जल्दी हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझा दी जाएगी।

चार महीने से चला रही थी क्लीनिक

खुशहाली पल्लवपुरम फेस-दो की सर्विस रोड स्थित रघु आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर क्लिनिक को करीब चार माह से चला रही थी। रविवार सुबह घर से क्लीनिक पहुंचने के बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।