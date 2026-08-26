मेरठ में 11 KM का सफर तय करने में लग रहे 45 मिनट, नमो भारत चलने के बाद भी दिल्ली रोड के जाम से निजात नहीं

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली रोड पर नमोभारत के संचालन पर भी यातायात में कोई सुधार नहीं आया। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने एक कदम बढ़ाया था। उसके परिणाम भी अच्छे आए थे। लेकिन परतापुर इंटरचेंज से बेगमपुल तक 11 किमी का सफर 34 मिनट में पूरा हो रहा हैं, शाम के समय बढ़कर 45 मिनट हो जाते है। यानि दिल्ली रोड को पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने रामभरोसे छोड़ दिया।

दैनिक जागरण ने दिल्ली रोड पर बेगमपुल से लेकर शापरिक्स माल तक सात किमी पड़ताल की। इस दूरी को तय करने में भी 26 मिनट लग गए। यानि अमूमन एक किमी दूरी साढ़े तीन-चार मिनट में तय की जा रही है। शाम के समय यह दूरी 35 से 37 मिनट में तय की जा रही है, जबकि नमो भारत से सवार होकर वाहनों से पहले पहुंच जाते है।

नगर निगम और यातायात पुलिस की अनदेखी का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। यदि व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया जाए, तो दिल्ली रोड को एक वीआइपी रोड का दर्जा दिया जा सकता है। एसएसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि मेवला पुल से शापरिक्स माल तक नाले का पानी सड़क पर भरा होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण है, उसे हटाने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर अभियान चलाया जाएगा। ताकि दिल्ली रोड को एक वीआइपी रोड बनाया जा सकें। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने भी तैनाती के बाद जाम से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया है।

बेगमपुल से सोतीगंज बेगमपुल चौराहे पर साईं मंदिर के सामने वाहनों को पुलिस हटा नहीं पा रही है। आटो से लेकर ई-रिक्शा तक की लंबी लाइन लगी रहती है। रोडवेज बसों यहां पर रोक कर सवारी बैठा रही है। बेगमपुल से सोतीगंज तक सड़क किनारे खोदाई होने से वाहनों की गति नहीं बढ़ती। इसकी वजह से धीमे धीमे चलना पड़ता है।

भैंसाली बस स्टैंड रोडवेज की बसों का सड़क पर खड़े होकर यात्रियों को बैठाने और सड़क किनारे अतिक्रमण होने की वजह से जाम की समस्या बनी हुई थी। भैसाली बस अड्डे से जली कोठी के बीच में सड़क और डिवाइडर टूटा होने से यातायात संचालित नहीं हो पा रहा है। यातायात के रेंग रेंग की चलने से जाम की समस्या बनी हुई है। रोडवेज बस अड्डे पर पुलिस भी मुस्तैद नहीं रहती है।

भूसा मंडी से रेलवे रोड चौराहे तक मेहताब से लेकर रेलवे चौराहे तक यातायात व्यवस्था बेपटरी हो चली है। दोनों तरफ अतिक्रमण हो रहा है, जो यातायात व्यवस्था में पूरी तरह से बाधक बनी हुई है। रेलवे रोड चौराहे पर पांच पुलिसकर्मी और दो होमगार्ड की ड्यूटी रहती है। उसके बाद भी चौराहे पर वाहनों की लाइन काफी लंबी रहती है। यदि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी होमगार्ड के भरोसे न छोड़े, तब यातायात को बेहतर बनाया जा सकता है।

मेट्रो प्लाजा से लेकर फुटबाल चौक मेट्रो प्लाजा पर चारों तरफ ई-रिक्शा और आटो का कब्जा रहता है। ई-रिक्शा के बड़ी संख्या में खड़े रहने से ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस चौकी का भी आमजन को पता नहीं चल पाता। यानि पुलिस चौकी के आसपास से भी आटो और ई-रिक्शा हटाने में असमर्थ दिखाई देती है।

दिल्ली चुंगी से ट्रांसपोर्ट नगर चौकी दिल्ली चुंगी से ट्रांसपोर्ट नगर चौकी तक सड़क की चौड़ाई कम होने और टूटी होने की वजह से यातायात तेजी से नहीं चल पाता है। जगदीश मंडप के सामने हर समय ही वाहनों की लाइन लगी रहती है। सुबह के दस बजे और शाम के छह बजे यह समस्या दोगुनी हो जाती है। रेंग रेंग कर यातायात संचालित होता है।

ट्रांसपोर्ट गेट से मंडी गेट तक ट्रांसपोर्ट नगर गेट के सामने ही माधवपुरम रास्ता जा रहा है। यानि यहां चौराहा स्थापित हो गया है। माधवपुरम और ट्रांसपोर्ट नगर से वाहन दिल्ली रोड पर चढ़ते है, तब जाम की समस्या सामने आती है। उक्त चौराहे पर चार यातायात पुलिसकर्मियों की जरूरत है, जो यातायात व्यवस्था को बनाकर रखे। यहां पर सिर्फ एक सिपाही और होमगार्ड रहता है।