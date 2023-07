Meerut: पूर्व IPS व इंटेलिजेंस कर्मी को रजिस्टर्ड डाक के जरिए जान से मारने की धमकी, सरकारी जमीन बेचने का मामला

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की शिवधाम कालोनी और बैंक कालोनी में प्रोपर्टी डीलर द्वारा लगभग 500 करोड़ की सरकारी जमीन को बेचने के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और खुफिया विभाग में तैनात पुलिसकर्मी देवेंद्र राणा को रजिस्टर्ड डाक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित की तहरीर पर कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

मोदीपुरम, जागरण संवाददाता: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की शिवधाम कालोनी और बैंक कालोनी में प्रोपर्टी डीलर द्वारा लगभग 500 करोड़ की सरकारी जमीन को बेचने के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और खुफिया विभाग में तैनात पुलिसकर्मी देवेंद्र राणा को रजिस्टर्ड डाक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित की तहरीर पर कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की शिवधाम कालोनी व बैंक कालोनी में प्रोपर्टी डीलर ने लगभग 500 करोड़ की सरकारी जमीन को बेच दिया था। यह मामला प्रकाश में आने के बाद कमिश्नर ने कई टीमों का गठन कर इसकी जांच कराई। पुलिस ने जांच के बाद 27 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा श्रद्धापुरी निवासी गुलबीर सिंह ने प्रोपर्टी डीलर रमेश चंद सहित 27 लोगों पर कराया है। इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और खुफिया विभाग में तैनात पुलिसकर्मी देवेंद्र राणा भी पीड़ित पक्ष के मददगार बने हुए है। बुधवार दोपहर को उस खुफिया विभाग में तैनात देवेंद्र कुमार राणा को रजिस्टर्ड डाक के जरिए एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने मामले में तहरीर देते हुए कंकरखेड़ा पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि देवेंद्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। डाक लेटर में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर काे भी धमकी आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी सरकारी जमीन बेचने के मामले में सीओ दौराला अभिषेक पटेल से मिले थे। उन्होंने इस मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली व कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। जिसको लेकर भी आरोपियों ने लेटर में जिक्र करते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी जान से मारने की धमकी दी।

Edited By: Shivam Yadav