    बैंक के टोल फ्री नंबर पर किया था कॉल, फिर कैसे युवक के खाते से साफ हो गए 1.80 लाख रुपये?  

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    मेरठ में एक युवक ने बैंक के टोल फ्री नंबर पर मदद मांगी, जिसके बाद साइबर अपराधियों ने उसे फाइलें अपलोड करने के लिए कहा। फाइलें अपलोड करते ही युवक के खाते से 1.80 लाख रुपये गायब हो गए। गंगानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही रकम वापस दिलाने का प्रयास कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मीनाक्षीपुरम निवासी एक युवक ने बैंक के टोल फ्री नंबर पर काल कर कुछ मदद मांगी। साइबर अपराधियों ने समाधान के नाम पर युवक के मोबाइल पर कुछ फाइल भेजकर उन्हें अपलोड करने को कहा। फाइल अपलोड करते हुए युवक के खाते से 1.80 लाख रुपये साफ हो गए। गंगानगर थाने की साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    गंगानगर थाना क्षेत्र के सी-23 मीनाक्षीपुरम निवासी राकेश चंद जैन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गत छह नवंबर को स्टेट बैंक शाखा से कुछ जानकारी लेना चाहता था। जिसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट से फोन नंबर लेकर काल की। कालर ने उनसे समस्या पूछी तो उन्होंने अपने बैंक शेयर के बारे में पूछा तो उन्होंने काल दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी।

    पीड़ित ने अपनी समस्या बताई तो कालर ने समाधान करने के नाम पर उनके वाट्सएप पर कुछ फाइले भेजकर उन्हें अपलोड करने को कहा। फाइले अपलोड करते ही राकेश चंद जैन के बैंक खाते से 1.80 लाख रुपये साफ हो गए। थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर टीम जांच में जुटी है। जल्द ही पीड़ित की रकम वापस कराई जाएगी।