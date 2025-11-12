बैंक के टोल फ्री नंबर पर किया था कॉल, फिर कैसे युवक के खाते से साफ हो गए 1.80 लाख रुपये?  

जागरण संवाददाता, मेरठ। मीनाक्षीपुरम निवासी एक युवक ने बैंक के टोल फ्री नंबर पर काल कर कुछ मदद मांगी। साइबर अपराधियों ने समाधान के नाम पर युवक के मोबाइल पर कुछ फाइल भेजकर उन्हें अपलोड करने को कहा। फाइल अपलोड करते हुए युवक के खाते से 1.80 लाख रुपये साफ हो गए। गंगानगर थाने की साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

गंगानगर थाना क्षेत्र के सी-23 मीनाक्षीपुरम निवासी राकेश चंद जैन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गत छह नवंबर को स्टेट बैंक शाखा से कुछ जानकारी लेना चाहता था। जिसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट से फोन नंबर लेकर काल की। कालर ने उनसे समस्या पूछी तो उन्होंने अपने बैंक शेयर के बारे में पूछा तो उन्होंने काल दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी।