मेरठ में क्रिप्टो करेंसी और अन्य योजनाओं में निवेश के नाम पर 200 लोगों से करोड़ों की ठगी 

जागरण संवाददाता, मेरठ। क्रिप्टो करेंसी और अन्य योजनाओं में निवेश करने पर तीन गुना मुनाफा देने का झांसा देकर 200 लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामला में एसएसपी से शिकायत की गई है। लिसाड़ी गेट निवासी सुहेल ने फरमान समेत कई लोगों पर धोखाधड़ी, छल-कपट का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।

सुहेल ने बताया कि एक साल पहले फरमान उसके स्कूल आया। खुद को बेटफ्लिक्स कंपनी से जुड़ा बताया और निवेश योजनाओं की जानकारी दी। फरमान ने निवेश की रकम की जिम्मेदारी लेने और करीब तीन गुना लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। झांसे में आकर उसने सुहेल को दो लाख रुपये दे दिए। शुरुआत में कुछ लाभ देकर उसका विश्वास जीता गया। उसने सुहेल को अपने रिश्तेदारों और परिचितों की रकम भी निवेश करा दी।