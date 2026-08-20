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मेरठ में क्रिप्टो करेंसी और अन्य योजनाओं में निवेश के नाम पर 200 लोगों से करोड़ों की ठगी 

By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Thu, 20 Aug 2026 03:48 PM (IST)

Meerut News: मेरठ में क्रिप्टो करेंसी और अन्य योजनाओं में तीन गुना मुनाफे का झांसा देकर 200 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित सुहेल ने एसएसपी से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. क्रिप्टो करेंसी में तीन गुना मुनाफे का झांसा दिया गया।

  2. एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग।

जागरण संवाददाता, मेरठ। क्रिप्टो करेंसी और अन्य योजनाओं में निवेश करने पर तीन गुना मुनाफा देने का झांसा देकर 200 लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामला में एसएसपी से शिकायत की गई है। लिसाड़ी गेट निवासी सुहेल ने फरमान समेत कई लोगों पर धोखाधड़ी, छल-कपट का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।

सुहेल ने बताया कि एक साल पहले फरमान उसके स्कूल आया। खुद को बेटफ्लिक्स कंपनी से जुड़ा बताया और निवेश योजनाओं की जानकारी दी। फरमान ने निवेश की रकम की जिम्मेदारी लेने और करीब तीन गुना लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। झांसे में आकर उसने सुहेल को दो लाख रुपये दे दिए। शुरुआत में कुछ लाभ देकर उसका विश्वास जीता गया। उसने सुहेल को अपने रिश्तेदारों और परिचितों की रकम भी निवेश करा दी।

भाई शारिफ और एक दोस्त ने चार लाख रुपये निवेश किए। कुछ समय तक भुगतान के बाद रुपय देना बंद कर दिया गया। रुपया वापस मांगने पर दो महीने में भुगतान का आश्वासन दिया गया। चार माह बीतने पर भी रुपया वापस नहीं किया गया। उन पर दुबारा निवेश का दबाव बनाया गया। आरोप है कि इन्कार करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। सुहेल ने बताया कि आरोपित ने दो सौ ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है।

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पहले बेटफ्लिक्स फिर इस योजना का नाम बदलकर बिटब्रेन किया गया। हापुड़ रोड के एक होटल में भी पी काइन नामक क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर भी धोखाधड़ी की जाती थी। सुहेल ने शिकायत के साथ पेमेंट देने की रसीद लगाई। पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई। आरोपित को देश छोड़ने से पहले गिरफ्तार करने की मांग की।

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