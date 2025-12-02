Meerut Crime: चोरों ने महिला को पहले बातों में उलझाया फिर बैग काटकर चुरा ले गए 2 लाख
मेरठ में एक महिला के साथ चोरी की घटना हो गई। चोरों ने महिला को पहले बातों में उलझा फिर उसका बैग काटकर 2 लाख रुपये उड़ा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ अड्डा चौराहे पर सरेराह तीन महिलाओं ने एक महिला को घेरकर उसका बैग काटकर दो लाख रुपये साफ कर दिए। महिला जब अपने घर पहुंची तो उसे वारदात के बारे में पता चला। पीड़िता ने तत्काल कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपित महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन पहले दो महिलाओं ने ई-रिक्शा सवार महिला प्रधानाचार्य के गले से सोने की चेन साफ कर दी थी।
लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर गली नंबर पांच निवासी शहनाज पत्नी मुस्तकीम सोमवार को अपने बेटे नाजिम के साथ बाइक से हापुड़ अड्डा स्थित एसबीआई से पैसे निकालने गई थी। शहनाज ने बैंक से दो लाख रुपये निकालकर एक बैग में रख लिए और बाहर आकर अपने बेटे की बाइक पर बैठने लगी।
शहनाज के बाइक पर बैठने से पहले ही तीन महिलाओं उसे घेर लिया और बातों में उलझाकर उसका बैग काटकर दो लाख रुपये साफ कर दिए। महिला ने उनसे बात करने के बाद बाइक पर बैठकर घर पहुंची तो उसने बैग कटा देखा तो वो हैरान हो गई।
इसके बाद वह बेटे के साथ थाने पहुंची और घटना के बारे में जानकारी दी। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से महिलाओं की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार किया जाएगा।
