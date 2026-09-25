परिवार का धंधा ही गोकशी... बाप-बेटे करते हैं गोवध, महिला घर से बेचती है मांस

जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर के किनानगर में शौकिन का पूरा परिवार ही गोकशी करता है। शौकिन बेटे के साथ मिलकर गोवध करता था। पत्नी रिहाना मीट को घर पर रखकर गांव के लोगों को बेचती थी। पुलिस ने रिहाना और बेटे बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नौ सितंबर को किनानगर के खेतों में गोवंश के अवशेष मिले थे। पुलिस की विवेचना में शौकिन के पूरे परिवार का नाम उजागर हुआ था। पुलिस पहले ही शौकिन को जेल भेज चुकी है।

नौ सितंबर को भावनपुर के किनानगर में खेतों से गोवंशी के अवशेष मिले थे। हिंदू संगठनों के हंगामा करने के बाद पुलिस ने नीरज कश्यप की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। लगातार भावनपुर में गोकशी की शिकायत मिल रही थी। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने लापरवाही के चलते एसओ जोगेंद्र कुमार को हटा दिया था। हालांकि विवेचना में सामने आया था कि किनानगर निवासी शौकिन का परिवार ही गौकशी करता है।