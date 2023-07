मलयाना क्षेत्र के गोविंदपुरी निवासी विवेक कुमार सिंह अपने पिता ओमपकाश सिंह के साथ छह जुलाई 2022 को बुढाना गेट स्थित वी-मार्ट में खरीददारी करने गए थे। खरीददारी के बाद पेमेंट करने पहुंचे तो बिल के साथ वी-मार्ट के कर्मचारी ने कपड़ों के अतिरिक्त पांच रुपये कैरी बैग के भी जोड़ दिए। कैरी बैग लेने से इनकार करने पर कर्मचारी ने अभद्रता व्यवहार कर जबरन कैरी बैग थमा दिया।

फोरम ने पांच रुपये के कैरी बैग देने पर नौ हजार पांच रुपये का जुर्माना लगाया। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मेरठ: बुढ़ाना गेट के पास सत्यम पैलेस स्थित वी-मार्ट में एक साल पहले खरीदारी करने गए उपभोक्ता से हुई अभद्रता व जबरन पांच रुपये का कैरी बैग देने के प्रकरण में उपभोक्ता फोरम में बड़ा फैसला सुनाया। फोरम ने वी-मार्ट पर पांच रुपये के कैरी बैग देने पर नौ हजार पांच रुपये का जुर्माना लगाया। एक साल पहले का है मामला मलयाना क्षेत्र के गोविंदपुरी निवासी विवेक कुमार सिंह अपने पिता ओमपकाश सिंह के साथ छह जुलाई 2022 को बुढाना गेट स्थित वी-मार्ट में खरीददारी करने गए थे। खरीददारी के बाद पेमेंट करने पहुंचे तो बिल के साथ वी-मार्ट के कर्मचारी ने कपड़ों के अतिरिक्त पांच रुपये कैरी बैग के भी जोड़ दिए। अभद्रता करते हुए जबरन थमाया था कैरी बैग कैरी बैग लेने से इनकार करने पर कर्मचारी ने अभद्रता व्यवहार कर जबरन कैरी बैग थमा दिया। कर्मचारी के व्यवहार से आहत विवेक ने प्रकरण को लेकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से वी-मार्ट को नोटिस भेजा, लेकिन विपक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वादी ने न्यायालय उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। कोर्ट ने लगाया जुर्माना प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य पंकज कुमार शर्मा और करुणा जैन ने वादी की सेवाओं में कमी सामने आने पर वी-मार्ट पर नौ हजार पांच रुपये का जुर्माना लगाया।

Edited By: Vinay Saxena