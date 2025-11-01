प्रदेश के अन्य शहरों में जब बेहतर सफाई और कूड़ा निस्तारण हो सकता है... तो मेरठ शहर में क्यों नहीं? यह कहा नए मंडल आयुक्त ने

जागरण संवाददाता, मेरठ। नवनियुक्त मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने शनिवार को मेरठ पहुंच अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इन दिनों वे बिहार में विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक थे और वहां से कार्य मुक्त होकर आज मेरठ पहुंचे।

पूर्व मंडल आयुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद दो दिन पूर्व ही अपना कार्यभार जिलाधिकारी मेरठ डॉक्टर वीके सिंह को सौंप कर कार्य मुक्त हो गए थे। नवागत मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने जिलाधिकारी से कार्यभार प्राप्त किया। एसएसपी डाक्टर विपिन ताडा, सीडीओ नूपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, एमडीए उपाध्यक्ष संजय मीणा समेत विभिन्न अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों से वर्तमान में चल रहे घटनाक्रमों की जानकारी ली।