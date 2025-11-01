Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश के अन्य शहरों में जब बेहतर सफाई और कूड़ा निस्तारण हो सकता है... तो मेरठ शहर में क्यों नहीं? यह कहा नए मंडल आयुक्त ने

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    नवनियुक्त मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने मेरठ में कार्यभार संभाला। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लिया और कहा कि कूड़ा निस्तारण की समस्या का स्थाई समाधान किया जाएगा। उन्होंने शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से वर्तमान घटनाक्रमों की जानकारी प्राप्त की।

    prefferd source google
    Hero Image

    शनिवार को मेरठ पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण करते नवनियुक्त मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नवनियुक्त मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने शनिवार को मेरठ पहुंच अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इन दिनों वे बिहार में विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक थे और वहां से कार्य मुक्त होकर आज मेरठ पहुंचे।

    पूर्व मंडल आयुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद दो दिन पूर्व ही अपना कार्यभार जिलाधिकारी मेरठ डॉक्टर वीके सिंह को सौंप कर कार्य मुक्त हो गए थे। नवागत मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने जिलाधिकारी से कार्यभार प्राप्त किया। एसएसपी डाक्टर विपिन ताडा, सीडीओ नूपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, एमडीए उपाध्यक्ष संजय मीणा समेत विभिन्न अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों से वर्तमान में चल रहे घटनाक्रमों की जानकारी ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के मुताबिक विभागों से समन्वय बनाकर विभिन्न लाभकारी योजना का लाभ जनता को दिलाया जाएगा और विकास कार्यों को समय से पूरा कराया जाएगा। जनता की समस्याओं को समाधान प्राथमिकता पर कराया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि मेरठ शहर की सफाई और कूड़ा निस्तारण की समस्या के मूल कारण का पता लगाकर उसका स्थाई समाधान कराया जाएगा। प्रदेश के अन्य शहरों में जब बेहतर सफाई और कूड़ा निस्तारण हो सकता है तो मेरठ शहर में क्यों नहीं। सेंट्रल मार्केट व अन्य मामलों की जानकारी प्राप्त करके उचित निर्णय लिया जाएगा।