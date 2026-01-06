UP Weather: आने वाले 10 दिन पडे़गी कड़ाके की ठंड, मेरठ में अधिकतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज  

जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड के आगे धूप बेअसर साबित हो रही है। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान सीजन का दूसरा सबसे कम आंका गया। यह 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी हवाओं की रफ्तार बेहद कम थी फिर भी लोग कंप-कंपाते नजर आए। शीत दिवस कोल्ड डे जैसे हालात रहे।

मौसम विज्ञानियों ने आगामी 10 दिन सर्दी के लिहाज से सबसे तल्ख रहने वाले हैं। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब की श्रेणी में पहुंच गया। शाम चार बजे यह 257 रहा। दोपहर 12 बजे के बाद पीएम 2.5 की मात्रा 320 माइक्रोग्राम से अधिक रही। देर रात इसमें और वृद्धि देखी गई। पहाड़ों की ठंड हवाओं के साथ मैदानी क्षेत्रों में उतर आई है।

दिल्ली समेत एनसीआर कड़ाके की ठंड के चपेट में है। मंगलवार को सुबह के समय आसमान में धुंध छायी रही। धूप देर से निकली। वातावरण में गलन से लोगों को ठिठुरते रहे। मेरठ कालेज के भू गोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष डा. कंचन सिंह ने बताया कि भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं हिमालय पर्वत श्रंखलाओं को पार करते हुए उत्तर भारत और एनसीआर में आती हैं।

मंगलवार को हवाएं मंद थी इसके बावजूद शाम के बाद ठंड से बाहर निकले लोगों को बुरा हाल रहा। शाम साढ़े पांच बजे तापमान गिर कर 13 डिग्री पहुंच गया। सामान्य रूप से जब अधिकतम तापमान 16 डिग्री से कम और सामान्य से चार डिग्री कम हो तो कोल्ड डे की स्थिति होती है।

मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि आगामी 10 दिन ठंड के लिहाज से बेहद चुनौती पूर्ण हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिन में भी तापमान 10 से 14 डिग्री से अधिक नहीं रहेगा।

गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़

ठंड के बढ़ने से लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही है। सदर बाजार और सेंट्रल मार्केट में लोग गर्म टोपी, मफरल पसंद करते दिखे। सदर व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील दुआ और बेगम पुल व्यापार संघ के संयोजक पुनीत शर्मा ने बताया कि जैकेट, स्वेटर की बिक्री बढ़ गई है। ऊनी कपड़े डिमांउ में हैं।