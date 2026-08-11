छह रुपये की बिजली खर्च कर 'तेजस' पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पहुंचे मेरठ, रास्ते में देखते रहे लोग

जागरण संवाददाता, मेरठ। सपनों को पंख लग जाएं तो साधन मायने नहीं रखते, बस जुनून जिंदा रहना चाहिए। गगन विहार के रहने वाले दो सगे भाइयों ने स्कूली दिनों में देखा एक सपना छह माह की मेहनत, प्रयोग और असफलताओं के बाद हकीकत में बदल दिया।

दोनों भाइयों को बचपन से ही कुछ नया करने का जुनून था। इसी जुनून ने उन्हें ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की राह दिखाई, जो महज छह रुपये की बिजली में करीब 150 किलोमीटर तक चलती है। संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला बड़ा था।

कभी पुर्जों की तलाश, कभी तकनीकी अड़चन और कभी प्रयोग के नाकाम होने के बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी। दिन-रात मेहनत कर आखिरकार उन्होंने अपनी सोच को पहियों पर दौड़ा दिया। दोनों भाइयों ने तीन बाइक बनाकर तैयार कर दी है।

गगन विहार निवासी आशीष ने बीएड और अक्षय कुमार ने हापुड की मोनार्ड यूनिवर्सिटी से बी-टेक किया हुआ है। उनके पिता धनपाल सिंह कैंट बोर्ड में कर्मचारी है। पढ़ते समय ही दोनों भाइयों ने कुछ नया करने का सपना देखा था।

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पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता ने दोनों भाइयों को तेजस इलेक्ट्रिक वर्क्स के नाम से गगन विहार में ही इलेक्ट्रिक साइकिल की दुकान खोलकर दी। साइकिल बेचने के साथ साथ उन्होंने बाइक भी बनाने का काम शुरू कर दिया।

तीन से चार बार बाइक को बनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। करीब चार माह पूर्व ही उन्हें सफलता मिली। दोनों भाई हाल ही में हरिद्वार से जल लेकर भी आए है। मेरठ से हरिद्वार और हरिद्वार से मेरठ आने में काेई परेशानी नहीं हुई। बीच में केवल एक बार चार्ज करना पड़ा।

70 किलोमीटर प्रतिघंटा है रफ्तार, 1000 वाट है इंजन पावर आशीष ने बताया कि इस बाइक का इंजन 1000 वाट का है। वजन क्षमता 300 किलोग्राम है। एक बार में छह से सात घंटे में फुल चार्ज होती है। चार्ज करते समय छह घंटे में मात्र एक या डेढ़ यूनिट बिजली की खर्च करती है। दो व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। बाइक की कीमत 25 से 30 हजार रुपये रखी गई है।