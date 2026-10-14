मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान के माता-पिता ने बेटी से तोड़ा नाता, बोले- अदालत की सजा मंजूर

जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और सौतेली मां कविता रस्तोगी के पत्र ने अहम भूमिका निभाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने मुस्कान के माता-पिता की तरफ से दिए गए पत्र को भी आधार बनाकर दोनों मुजरिमों को फांसी दिलाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि मुस्कान की वजह से उनके पूरे परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।

हालात यह हो गए, कि परिवार घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यहां तक बताया गया कि मुस्कान के पिता का मकान खरीदने के लिए भी खरीदार नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि मुस्कान और साहिला का कृत्य पूरे परिवार के लिए भी सही नहीं है। सौरभ हत्याकांड 30 सितंबर को जिला जज की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया था।