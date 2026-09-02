मेरठ बंद: आवास विकास के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कई बाजार बंद, OPD नहीं चलने से भटक रहे मरीज

जागरण संवाददाता, मेरठ। उप्र आवास एवं विकास परिषद की कार्रवाई के विरोध में संयुक्त मेरठ आंदोलन समिति ने बुधवार को मेरठ बंद का आह्वान किया है। साथ ही व्यापारियों के साथ क्षेत्रवासियों से शास्त्री नगर के गुरुद्वारा रोड पर आवास एवं विकास परिषद के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने की अपील भी की थी। धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और हमारी लड़ाई, रोजी व्यापार के नारे लगा रहे हैं। भारी भीड़ के कारण पुलिस ने गुरुद्वारा रोड पर वाहनों का आवागमन रोक दिया है।

जागृति विहार, शास्त्री नगर नई सड़क में दुकान बंद हैं। माधवपुरम सेक्टर 1 और 3 की दुकान भी बंद हैं। आबू लेन, बुढ़ाना गेट, खैर नगर में बाजार खुला हुआ है। धरना स्थल पर स्कूल की शिक्षिकाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची है। आंदोलन समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने कहा कि हमारी मांग मकान, व्यापार और रोजी बचाने का है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर बंद का असर मेरठ बंद के आह्वान का व्यापक असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) मेरठ ने बंद को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए बुधवार को जिले भर में ओपीडी सेवाएं ठप कर दी हैं। डाक्टरों के इस कदम से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन सेवाएं (इमरजेंसी) चालू रखी गई हैं।

बुधवार सुबह आठ बजे से ही शहर के करीब 300 से अधिक छोटे-बड़े नर्सिंग होम और लगभग 1100 क्लीनिकों पर सन्नाटा पसरा गया। सुबह अपने नियमित इलाज, जांच और परामर्श के लिए पहुंचे मरीजों को बिना डाक्टर से मिले ही वापस लौटना पड़ा। नर्सिंग होम पर डाक्टर पहुंचे जरूर लेकिन ओपीडी नहीं की। क्लिनिक नहीं खुले। प्राइवेट में दिखाने के इच्छुक मरीजों को मेडिकल कालेज और जिला अस्पताल में जाना पड़ा। करीब 4000 से ज्यादा मरीजों को मेरठ बंद के चलते परेशान होना पड़ा।

मेरठ नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. पुष्पेंद्र पंवार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि डाक्टरों ने एकजुट होकर मेरठ बंद के समर्थन में अपनी ओपीडी सेवाएं स्थगित रखने का फैसला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बंदी बुधवार सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगी।