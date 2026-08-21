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UP जूनियर स्टेट एथलेटिक्स मीट में मेरठ के 69 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम, कई इवेंट में पदक की मजबूत दावेदारी

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:11 PM (GMT+05:30)

Meerut News: प्रयागराज में 23 से 25 अगस्त तक होने वाली जूनियर स्टेट एथलेटिक्स मीट-2026 में मेरठ के 69 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जिले को इस बार पदक की मजबूत उम्मीदें हैं।

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HighLights

  1. 23 से 25 अगस्त तक प्रयागराज में होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता।

  2. बुलंदशहर के भी कुल 16 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रयागराज में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित होने वाली यूपी जूनियर स्टेट एथलेटिक्स मीट-2026 में मेरठ के 69 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

जिला एथलेटिक संघ की ओर से जारी सूची के अनुसार मेरठ के खिलाड़ी अंडर-20, अंडर-18, अंडर-16 और अंडर-14 वर्ग में स्प्रिंट, हर्डल्स, हाई जंप, लांग जंप, शाटपुट, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, रेस वाक और ट्राइथलान-पेंटाथलान सहित विभिन्न स्पर्धाओं में उतरेंगे। मेरठ की भागीदारी को देखते हुए इस बार जिले की पदक की उम्मीदें भी मजबूत हैं।

मेरठ और बुलंदशहर से प्रतियोगिता के लिए कुल 85 खिलाड़ियों की प्रविष्टियां हैं। इनमें मेरठ के 69 और बुलंदशहर के 16 खिलाड़ी शामिल हैं। आयु वर्ग के लिहाज से अंडर-20 में कुल 29 खिलाड़ी हैं, जिनमें मेरठ के 23 और बुलंदशहर के छह हैं।

अंडर-18 में 24 खिलाड़ी हैं, जिनमें मेरठ के 16 और बुलंदशहर के आठ खिलाड़ी शामिल हैं। अंडर-16 में कुल 18 खिलाड़ियों में मेरठ के 16 और बुलंदशहर के दो खिलाड़ी हैं। अंडर-14 में सभी 14 खिलाड़ी मेरठ के हैं।

मेरठ की टीम में कोच गौरव त्यागी सबसे आगे हैं। उनके प्रशिक्षण में 24 खिलाड़ी राज्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उनके खिलाड़ी 100, 200 और 400 मीटर के अलावा हाई जंप, लांग जंप, शाटपुट, 5000 मीटर रेस वाक और मल्टी-इवेंट स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। अंडर-20 में आर्यन, आयुष कुमार और सागर बालियान जैसे धावकों से स्प्रिंट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं दिव्या चौधरी 5000 मीटर रेस वाक में चुनौती देंगी।

विशाल सक्सेना के प्रशिक्षण में 14 खिलाड़ी राज्य प्रतियोगिता में जाएंगे। उनके खिलाड़ी 60, 100, 200 और 400 मीटर के साथ हर्डल्स, ट्राइथलान और पेंटाथलान में हिस्सा लेंगे। वहीं सचिन भाटी के छह खिलाड़ी अंडर-16 और अंडर-14 वर्गों में 1000 मीटर, लांग जंप, पेंटाथलान और ट्राइथलान-बी में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इनमें वासुदेव, दिव्यांशी, मयंक शर्मा और वंश जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

थ्रो इवेंट में भी मजबूत तैयारी

थ्रो स्पर्धाओं में भूपेंद्र देव बालियान के चार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उनके प्रशिक्षु अनिरुद्ध पोसवाल हैमर थ्रो और ऋषभ जेवलिन थ्रो में उतरेंगे। शाटपुट और जेवलिन में रविन्द्र कुमार के भी दो खिलाड़ी चुनौती देंगे।

मेरठ के अन्य कोचों में इंद्रजीत सिंह, मनीष और अरुण के दो-दो खिलाड़ी शामिल हैं। जबकि राजेश मलिक, पूरन राय, नवीन लांबा, मोहित चौधरी, अरविंद कुमार, सोनू भाटी, हरदयाल राठी, अर्पण चौधरी, दीपक शर्मा, जितेंद्र कुमार, दर्शनलाल शर्मा, विशाल चौधरी और संदीप कुमार के एक-एक खिलाड़ी राज्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

जेवलिन और स्प्रिंट में बड़ी भागीदारी

मेरठ और बुलंदशहर की संयुक्त सूची में जेवलिन थ्रो में 10, 400 मीटर में नौ और 100 और 200 मीटर में आठ-आठ खिलाड़ियों की प्रविष्टियां हैं। हाई जंप और शाटपुट में सात-सात खिलाड़ी हैं। अंडर-14 के ट्राइथलान-बी में भी छह खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। इससे स्पष्ट है कि इस बार ट्रैक के साथ-साथ फील्ड इवेंट में भी दोनों जिलों के बीच कड़ा मुकाबला होगा।

बुलंदशहर के 16 खिलाड़ी

बुलंदशहर से कुल 16 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इनमें अनु कुमार के चार और योगेंद्र के तीन खिलाड़ी हैं। ब्रजेश, अनिल कुमार, गौरव त्यागी, मनीष मिश्रा, अमिता सक्सेना, विशाखा पंवार, सागर पंवार और सोनू चौधरी के एक-एक खिलाड़ी शामिल हैं।