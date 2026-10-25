जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली के पर्व को अभी 13 दिन अधिक का समय शेष है। लेकिन उसके पहले ही शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। शनिवार को बड़ौत और मेरठ देश के सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र रहे। 24 घंटे से लगातार हवा की गुणवत्ता बेहद खराब के मानक से अधिक के स्तर पर बनी रही। शहर वासी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है।

ग्रेप के प्रतिबंधों और नियमों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है जगह - जगह कूड़ा फैला हुआ है, खुदी हुई सड़कों और फुटपाथों से धूल उड़ रही है। रोकथाम के उपाय नदारद हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूची में मेरठ में सीजन में पहली बार एक्यूआइ 300 से अधिक 321 रिकार्ड किया गया। वहीं बड़ौत में यह 324 रहा। यह देश में सबसे अधिक रहा। मेरठ में लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। चार दिनों से मेरठ की वायु गुणवत्ता सबसे खराब प्रथम पांच शहरों में शामिल है। मेरठ के समीप गजरौला तीसरे स्थान पर रहा।

जयभीम नगर मेंं पीएम 10 की मात्रा 400 के पार

मेरठ के कई क्षेत्रों में स्थिति बेहद संवेदन शील हो गई है। शुक्रवार की देर रात 11 बजे से शनिवार सुबह चार बजे तक जयभीम नगर में पीएम 10 की मात्रा 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया।

यह वायु की गुणवत्ता की अत्यंत गंभीर सीवियर स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली देहरादून बाइपास पर शाम छह एक्यूआइ 346 पहुंच गया।

शनिवार को दिल्ली का एक्यूआइ 191 था। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 21 अक्टूबर को ग्रेप स्टेज वन लागू की है। मेरठ की स्थिति दिल्ली से कहीं अधिक संवेदनशील है। इसके बावजूद न ही उखड़ी सड़कों पर पानी की छिड़काव हो रहा है न ही धूल की रोकथाम के कोई उपाय किए जा रहे हैं। बानगी के तौर पर आरटीओ रोड को ही लें तो यहां फुटपाथ पर मिट्टी के ढ़ेर लगे हैं।

