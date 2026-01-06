Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मेरठ में 56 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर लगी मुहर, बदलेगी 7 चौराहों की सूरत; लगेंगी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटें

    By Dileep Patel Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:15 AM (IST)

    मेरठ में 56 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इसमें शहर की पथ प्रकाश व्यवस्था में सुधार, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम और मुख्य मार्गों पर विक्टो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विकास भवन सभागार में आयोजित अवस्थापना विकास निधि समिति की बैठक में महापौर हरिकांत अहलूवालिया जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार सहित अन्य अधिकारी

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित विकास कार्याें में सबसे ज्यादा जोर शहर की पथ प्रकाश व्यवस्था को सुधारने पर दिया गया है। लाइटों को ऑटोमेटिक चालू और बंद करने का सिस्टम विकसित किया जाएगा।

    मुख्य मार्गाें पर विक्टोरिया लाइट लगाई जाएंगी तो चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर हाइमास्ट लाइट लगेंगी। लाइटों को ठीक करने के लिए हाइड्रोलिक एलीवेटर खरीदे जाएंगे। ईव्ज चौराहे (माधव चौक) से लेकर आंबेडकर चौक तक वेस्टर्न कचहरी रोड व्हाइट टॉपिंग तकनीक से बनाया जाएगा।

    इस तकनीक की पहले भी चार सड़कें बन चुकी हैं। कंक्रीट में फाइबर के उपयोग से सड़क बनाने से जलभराव में टूटने की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे ही करीब 56 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

    सोमवार रात विकास भवन में महापौर हरिकांत अहलूवालिया की अध्यक्षता और डीएम डॉ. वीके सिंह और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, पीडब्ल्यूडी, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में अवस्थापना विकास निधि की बैठक हुई।जिसमें 56 करोड़ के 14 प्रस्ताव रखे गए।

    जिन पर मंथन करने के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। दो कार्य अतिरिक्त जोड़े गए। जिसमें कमिश्नरी कार्यालय से अंबेडकर चौराहा होते हुए सर्किट हाउस जाने वाले मार्ग के मध्य डिवाइडर, पुष्प सज्जा और ग्रीन बेल्ट विकसित करने और साकेत इमली चौराहे से कमिश्नरी कार्यालय चौराहे तक दोनों तरफ फुटपाथ व मध्य डिवाइडर पर ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव बनने के बाद इसके खर्च का आंकलन रिपोर्ट रखने के लिए कहा गया है।

    यह भी पढ़ें- मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 5 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

    बदलेगी सात चौराहों की सूरत

    अवस्थापना विकास निधि समिति की बैठक में बेगलपुल जो अब भारत माता चौक है। इसके सौंदर्यीकरण के साथ मवाना रोड, गंगानगर तिराहा, अंबेडकर चौराहा, कचहरी रोड, मेडिकल गेट तिराहा और हंस चौराहा का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

    अकेले भारत माता चौक के सौंदर्यीकरण पर छह करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैठक में इन कार्याें के लिए विस्तृत परीक्षण एवं सर्वे के बाद विशेषज्ञ की राय लेकर डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया है।

    ये प्रस्ताव हुए स्वीकृत

    • 2.44 करोड़ से 17 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा।
    • 2 करोड़ से छह हाइड्रोलिक एलीवेटर पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए खरीदे जाएंगे।
    • 3 करोड़ से ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बंद-चालू करने का सिस्टम विकसित होगा।
    • 2 करोड़ से प्रमुख चौराहो व सार्वजनिक स्थलों पर हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी।
    • 3.61 करोड़ से कान्हा गोशाला परतापुर का उन्नयन किया जाएगा।
    • 5.07 करोड़ से विभिन्न स्थानों पर 196 वेेंडिंग शाप बनाई जाएंगी।
    • 10 करोड़ से 100 पार्कों में ओपेन जिम की स्थापना होगी।
    • 3 करोड़ से पल्लवपुरम में मेडा से हस्तांतरित विवाह मंडप हाल का निर्माण होगा।
    • 1.65 करोड़ से नई सड़क पर भूमिगत नाले का निर्माण।
    • 4.50 करोड़ से माधवचौक से शंकर आश्रम होते हुए आंबेडकर चौराहे तक कंक्रीट की सड़क बनेगी।
    • 5.21 करोड़ से सरदार पटेल इंटर कॉलेज शारदा रोड का कायाकल्प।
    • 11 करोड़ से भारत माता चौक सहित पांच चौराहों का सौंदर्यीकरण।
    • 2 करोड़ से मुख्य मार्गों पर विक्टोरिया लाइट लगाने का प्रस्ताव।