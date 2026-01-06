मेरठ में 56 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर लगी मुहर, बदलेगी 7 चौराहों की सूरत; लगेंगी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटें

जागरण संवाददाता, मेरठ। अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित विकास कार्याें में सबसे ज्यादा जोर शहर की पथ प्रकाश व्यवस्था को सुधारने पर दिया गया है। लाइटों को ऑटोमेटिक चालू और बंद करने का सिस्टम विकसित किया जाएगा। मुख्य मार्गाें पर विक्टोरिया लाइट लगाई जाएंगी तो चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर हाइमास्ट लाइट लगेंगी। लाइटों को ठीक करने के लिए हाइड्रोलिक एलीवेटर खरीदे जाएंगे। ईव्ज चौराहे (माधव चौक) से लेकर आंबेडकर चौक तक वेस्टर्न कचहरी रोड व्हाइट टॉपिंग तकनीक से बनाया जाएगा।

इस तकनीक की पहले भी चार सड़कें बन चुकी हैं। कंक्रीट में फाइबर के उपयोग से सड़क बनाने से जलभराव में टूटने की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे ही करीब 56 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।



सोमवार रात विकास भवन में महापौर हरिकांत अहलूवालिया की अध्यक्षता और डीएम डॉ. वीके सिंह और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, पीडब्ल्यूडी, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में अवस्थापना विकास निधि की बैठक हुई।जिसमें 56 करोड़ के 14 प्रस्ताव रखे गए।

जिन पर मंथन करने के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। दो कार्य अतिरिक्त जोड़े गए। जिसमें कमिश्नरी कार्यालय से अंबेडकर चौराहा होते हुए सर्किट हाउस जाने वाले मार्ग के मध्य डिवाइडर, पुष्प सज्जा और ग्रीन बेल्ट विकसित करने और साकेत इमली चौराहे से कमिश्नरी कार्यालय चौराहे तक दोनों तरफ फुटपाथ व मध्य डिवाइडर पर ग्रीन बेल्ट विकसित करने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव बनने के बाद इसके खर्च का आंकलन रिपोर्ट रखने के लिए कहा गया है।