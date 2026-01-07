मेरठ के 2.75 लाख मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस, SIR अभियान के दौरान हो गई ये चूक

Language
    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:39 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 20.34 लाख उन मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र भरकर वापस दिए हैं। इनमें से 2,75,211 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र में अपना अथवा अपने माता पिता का वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि ऐसे मतदाताओं को एक सप्ताह के भीतर ही चुनाव आयोग के नोटिस प्राप्त होंगे। इन नोटिसों के जवाब में मतदाताओं को अपने जन्मतिथि और जन्मस्थान के प्रमाण के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इन नोटिसों की सुनवाई आयोग द्वारा नियुक्त 269 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। नोटिस का जवाब न देने पर अथवा संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध न कराने वाले मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे।