Meerut: आज से खुलेंगे कबाड़ी बाजार के 15 कोठे, देह व्यापार के लिए था बदनाम; संचालकों को देना होगा शपथ पत्र

मेरठ, जागरण संवाददाता: देह व्यापार के लिए बदनाम कबाड़ी बाजार के 15 कोठे खोलने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है। शर्त रखी गई है कि कोठे संचालक और मालिक शपथ पत्र देंगे कि कोठों में देह व्यापार नहीं होगा। गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक टीम के अफसर मौके पर पहुंचकर खुद कोठे खुलवाएंगे। यह जानकारी नगर मजिस्ट्रेट राहुल विश्वकर्मा ने दी है। 2019 में हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी की तरफ से लगाई अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेड लाइट एरिया के 58 कोठों को सील कराने के आदेश दिए। उसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने पुलिस की मौजूदगी में सभी कोठों को बंद करा दिया है। अधिवक्ता की तरफ से डाली गई याचिका में बताया गया था कि मेरठ के कबाड़ी बाजार में 400 महिलाएं व युवतियां है, जिनसे 75 कोठे संचालित हो रहे हैं। 58 कोठों पर पुलिस ने प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में सील लगा दी। बाद में इन 58 भवनों के मालिक चाहते हैं कि बंद भवनों को फिर से खोला जाए। हाईकोर्ट में भवन मालिकों का कहना था कि वे अपनी बिल्डिंग अनैतिक कार्य के लिए किराये पर नहीं देंगे। बाकायदा उसके लिए जिला उद्धार अधिकारी को शपथ पत्र भी दिए गए थे। हाईकोर्ट ने नगर मजिस्ट्रेट, जिला उद्धार अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी और पुलिस से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। उनकी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 15 कोठों को खोलने के आदेश हाईकोर्ट ने कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में 15 कोठे खुलवा दिए जाएंगे। पाश इलाके में बढ़ गया देह पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो एक जनवरी 2014 से लेकर कबाड़ी बाजार स्थित कोठों से 142 युवतियों को रेस्क्यू कराया गया, जबकि कोठा संचालिका समेत 116 लोगों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नेपाल की लड़कियां बंधक मिली थी। बताया गया था कि कोठे बंद होने के बाद लड़कियां अपने घरों पर नहीं लौटी है। बल्कि शहर की पॉश कॉलोनियों में देह व्यापार शुरू हो गया है।

