Fire In Meerut: शार्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, मस्जिद का सबमसर्बिल चलाकर नमाजियों ने बुझाई

Fire In Meerut शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग लाखों रुपये का हुआ नुकसान। प्रतिष्ठान स्वामी खालिद अपने सहयोगी कर्मियों को लेकर दुकान पर पहुंचे। आनन-फानन में दुकान खोल कर आग बुझाने का प्रयास किया गया। नमाजियों ने मस्जिद का पाइप लेकर सबमर्सिबल चलाकर और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया

Meerut Fire News: शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

Your browser does not support the audio element.

मेरठ, जागरण संवाददाता। लिसाडी गेट क्षेत्र के अहमदनगर गली नंबर 18 के सामने कपडे़ की दुकान में मंगलवार सुबह शार्ट सर्किट से आग लग गई। नमाज पढ़ने जा रहे नमाजियों ने दुकान में धुआं निकलता देख प्रतिष्ठान स्वामी को सूचना दी। दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। नमाजियों ने मस्जिद का सबमर्सिबल चलाकर आग पर काबू पाया। तब तक लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो चुका था। कपड़े की दुकान है खालिद की अहमदनगर निवासी खालिद की घर से करीब सौ मीटर दूरी पर कपड़े की दुकान है। मंगलवार सुबह नमाज पढ़ने जा रहे हाजी यामीन ने दुकान से धुआं निकलता देखा तो नमाजियों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दुकान मालिक अब्दुल सलाम ने किरायदार खालिद को फोन कर घटना की जानकारी दी। आग लगने से क्षेत्र अफरा-तफरी मच गई। आग बुझाने में आधा घंटा का समय लग गया। लेकिन कब तक दुकान में रखा करीब तीन लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया था।

Edited By: Abhishek Saxena