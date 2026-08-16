बलिदानों से मिली आजादी को संभालना ही नहीं, आगे बढ़ाना भी है : मेजर जनरल सुमित राणा

जागरण संवाददाता, मेरठ। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक जागरण की ओर से आयोजित भव्य प्रभात फेरी में शहर के 13 स्कूलों के करीब 800 विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और शिक्षक शामिल हुए। सदर हनुमान चौक से शुरू हुई प्रभात फेरी करियप्पा रोड होते हुए माल रोड स्थित गांधी बाग पहुंची। देशभक्ति के नारों और तिरंगे के साथ निकली प्रभात फेरी से पूरा मार्ग राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग गया।

दैनिक जागरण की ओर से आयोजित भव्य प्रभात फेरी व ध्वजारोहण कार्यक्रम में ध्वजारोहण करते मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के जनरल आफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल सुमित राणा। जागरण गांधी बाग में मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के जनरल आफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल सुमित राणा ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन हुआ। 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के जयघोष से गांधी बाग का पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम में सैन्य अधिकारियों के साथ विद्यार्थी, शिक्षक और शहरवासी भी मौजूद रहे।

मेरठ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दैनिक जागरण की ओर से आयोजित भव्य प्रभात फेरी व ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के जनरल आफिसर कमांडिंग (जीओसी) मेजर जनरल सुमित राणा से शिष्टाचार भेंट करते दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक तरुण गुप्ता व मौजूद संपादकीय प्रभारी रविप्रकाश तिवारी। जागरण

आजादी की कीमत समझना जरूरी

जीओसी मेजर जनरल सुमित राणा ने विद्यार्थियों से कहा कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इतिहास में सभी ने पढ़ा है कि वर्षों गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली। लेकिन आजादी के पीछे कितने लोगों का बलिदान था, कितने लोगों का योगदान था और कितनी जानें गईं, इसके बारे में शायद हम उतना नहीं जानते। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की कीमत का मापदंड तय करना या उसकी लागत लगाना संभव नहीं है। विद्यार्थियों को कभी समय मिले तो उन्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आजाद देश होना या कहना जितना आसान है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी चुनौतियां, बलिदान और संघर्ष छिपा है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ हम सभी समझते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। आज विद्यार्थी स्कूल में अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार करियर का चुनाव कर सकते हैं। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है और हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं।

बलिदान को केवल याद नहीं करना, आगे बढ़ाना है

मेजर जनरल राणा ने कहा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप जैसे महान व्यक्तित्वों के संघर्ष को कभी कल्पना करके देखना चाहिए। उनके सामने भी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उन्होंने उन जिम्मेदारियों से ऊपर उठकर संघर्ष का जीवन चुना। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र वातावरण में जीवन जी रहे हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, वह स्वतंत्रता उनकी धरोहर है। इस धरोहर को संभालकर रखना सभी की जिम्मेदारी है। केवल इसकी रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि देश के नेतृत्व का विजन वर्ष 2047 तक विकसित भारत का है। विकसित भारत तभी बनेगा जब युवा अपने विकास पर ध्यान देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और वर्तमान में पूरी मेहनत करेंगे।

चार तरह की जिम्मेदारियां समझें युवा

जीओसी ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को चार प्रमुख श्रेणियों में समझाया। उन्होंने कहा कि पहली जिम्मेदारी माता-पिता, शिक्षकों और गुरुओं के प्रति है। युवाओं को अपने परिवार और मार्गदर्शकों के प्रति अपने दायित्वों को समझना चाहिए।

दूसरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत है। अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना और परिवार से मिली सही सीख व मार्गदर्शन के आधार पर सिद्धांतों और उसूलों पर चलना प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है।

तीसरी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है। प्रत्येक नागरिक को अपने देश के विकास में प्रभावी योगदान देना चाहिए। युवाओं को वर्तमान में मेहनत करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। चौथी जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को आज की बड़ी आवश्यकता बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती लगातार बढ़ रही है। युवाओं को पर्यावरण के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रकृति की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

जीवन के पांच सूत्र-'मी, माय होम, माय स्कूल, माय कंट्री एंड माय प्लेनेट'

अपने संबोधन के समापन पर मेजर जनरल राणा ने विद्यार्थियों को जीवन का सरल सिद्धांत देते हुए कहा कि पांच चीजों को हमेशा ध्यान में रखें—मी, माय होम, माय स्कूल, माय कंट्री एंड माय प्लेनेट। यानी मैं, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा देश और मेरा ग्रह। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी इन पांच बातों को हमेशा याद रखेंगे तो वे जीवन में कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। उन्होंने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें जो धरोहर मिली है, उसे संभालकर रखना है। कार्यक्रम स्थल पर दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक तरुण गुप्त ने जीओसी का स्वागत व अभिनंदन किया।

नशामुक्ति अभियान का हुआ समापन

कार्यक्रम के अंत में दैनिक जागरण की ओर से पिछले एक सप्ताह से चलाए जा रहे 'स्वतंत्रता के सारथी' नशामुक्ति अभियान का समापन किया गया। जीओसी मेजर जनरल सुमित राणा की मौजूदगी में विद्यार्थियों और अन्य उपस्थित लोगों ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में योगदान देने की शपथ ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देकर अभियान का समापन किया गया।

इन स्कूलों से पहुंचे विद्यार्थी और कैडेट्स

प्रभात फेरी में शामिल शिक्षण संस्थानों में सेंट मेरीज एकेडमी, सोफिया गर्ल्स स्कूल, दीवान पब्लिक स्कूल, मेरठ पब्लिक स्कूल, मेरठ पब्लिक स्कूल फार गर्ल्स, दर्शन अकादमी, ऋषभ अकादमी, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइंस, आर्मी पब्लिक स्कूल और 72 बटालियन एनसीसी (सीएबी इंटर कालेज) और 71 बटालियन एनसीसी (द एवेन्यू पब्लिक स्कूल) शामिल रहे।

34 वर्षों से देश सेवा में जुटे मेजर जनरल सुमित राणा

सेंट जोसेफ अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित राणा को अगस्त 1992 में 7 लाइट कैवलरी (आर्मर्ड कार्प्स) में कमीशन मिला। उन्होंने बाद में अपनी रेजिमेंट और पश्चिमी सीमाओं पर एक आर्मर्ड ब्रिगेड की कमान संभाली।उन्होंने पूर्वी थिएटर में विभिन्न काजिस्टिक्स नियुक्तियों पर भी कार्य किया और उत्तरी सीमाओं पर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए संयुक्त आपरेशनल लाजिस्टिक्स में योगदान दिया। वह अप्रैल 2025 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के जनरल आफिसर कमांडिंग (जीओसी) के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।