Meerut News: प्रापर्टी डीलर को बेच दी 500 करोड़ की सरकारी जमीन, अभिताभ ठाकुर ने पुलिस की मंशा पर उठाए सवाल

Meerut News अभिताभ ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि जमीन घोटाले में अब तक सही नहीं है पुलिस की मंशा। 500 करोड़ के जमीनी विवाद में पूर्व आईपीएस का हस्तक्षेप आरोपितों पर कार्रवाई की मांग। सीओ दौराला से मिलकर पूर्व आईपीएस ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। उन्होंने इस संबंध में सीओ से कड़ी कार्रवाइ की मांग की है।

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में 500 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने के मामले में अधिकार आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बुधवार को एन्ट्री हुई है। मामले में उन्होंने सीओ दौराला से बातचीत करते हुए आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सीओ दौरान पूर्व आइपीएस का पहचान नहीं पाए। इस पर अमिताभ ठाकुर ने नाराजगी जतायी, हालांकि सीओ ने बाद में उनसे बातचीत कर नहीं पहचानने पर अफसोस जाहिर किया। प्रापर्टी डीलर को बेच दी 500 करोड़ की जमीन कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की शिव धाम कालोनी व बैंक कालोनी में प्रोपर्टी डीलर ने लगभग 500 करोड़ की सरकारी जमीन को बेच दिया था। यह मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए। मामले में कमिश्नर ने कई टीमों का गठन कर इसकी जांच कराई। जिसमें पुलिस ने जांच के बाद 27 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसमें श्रद्धापुरी निवासी गुलबीर सिंह ने प्रोपर्टी डीलर रमेश चंद सहित 27 लोगों के खिलाफ थाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेचने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दौराला में सीओ से मिले अभिताभ ठाकुर बुधवार को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर सीओ दौराला अभिषेक पटेल से मिले। उन्होंने इस मामले मेँ पुलिस की कार्य प्रणाली व कार्यशौली पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सीओ दौराला ने पूर्व आईपीएस को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीओ दौराला अभिषेक पटेल का कहना है कि मामले में अधिकतर लोग जेल जा चुके है। बाकी बचे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Abhishek Saxena