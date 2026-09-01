सिर्फ 20 रुपये में एक लाख का ईनाम जीतने का मौका! घर बैठे ऑनलाइन दें स्पोर्ट्स नॉलेज की परीक्षा 

जागरण संवाददाता, मेरठ। खेलों के प्रति युवाओं और आमजन में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से क्रीड़ा भारती की ओर से क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा-2026 का आयोजन छह सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें न्यूनतम 12 वर्ष आयु के प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में खेलों से जुड़े 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर निर्धारित समय में देना होगा।

क्रीड़ा भारती के प्रांत दिव्यांग प्रमुख मनीष कुमार ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल 20 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रतिभागी स्वयं के साथ अपने बच्चों का भी पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा व्यक्तिगत रूप से देने के साथ परिवार के सदस्य मिलकर समूह में भी दे सकते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करना और खेलों के ज्ञान एवं रुचि को बढ़ावा देना है।

ऑनलाइन माध्यम से होगी परीक्षा परीक्षा रविवार छह सितंबर को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच आयोजित होगी। प्रतिभागियों को 50 प्रश्न हल करने के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा मोबाइल, लैपताप या कंप्यूटर के माध्यम से दी जा सकेगी। सबसे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर कम समय में देने वाले प्रतिभागियों को वरीयता के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे।

एक लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा के प्रतिभागियों के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये एक विजेता को दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये दो विजेताओं को, जबकि तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये छह विजेताओं को मिलेगा।

चतुर्थ पुरस्कार 11 हजार रुपये 11 विजेताओं को दिया जाएगा, जिसमें संगठन के 11 क्षेत्रों में एक-एक पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार चैतन्य काश्यप फाउंडेशन की ओर से प्रायोजित किए जा रहे हैं। पुरस्कारों के लिए प्रतिभागियों की आयु सीमा 12 से 25 वर्ष है।