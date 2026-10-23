महोत्सव खादी का, चिंता सेहत की! प्रदर्शनी में विभिन्न बीमारियों से बचाव के टिप्स दे रहे स्टाल संचालक

जागरण संवाददाता, मेरठ। पीएम श्री राजकीय इंटर कालेज के मैदान में आयोजित खादी महोत्सव और प्रदर्शनी में गुरुवार को फैशन शो में माडलों ने खादी के परिधानों को पहनकर रैंपवाक किया। कार्यशाला में मोमबत्ती बनाना सिखाया गया। प्रदर्शनी में हाथरस से आए स्टाल पर उपलब्ध पांच देशों के असली हींग महक बिखेर रही है। खादी महोत्सव में जहां खादी के कपड़ों की विभिन्न वैरायटी मौजूद हैं, वहीं प्रदर्शनी में मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्राल, पथरी समेत तमाम बीमारियों के इलाज और बचाव की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हैं। स्टाल पर मौजूद संचालक लोगों को विभिन्न रोगों से बचाव के टिप्स भी दे रहे हैं।

खादी महोत्सव और प्रदर्शनी में इस बार भी हाथरस के यर्ष ग्रामोद्योग संस्थान का स्टाल लगा है। जिसपर पांच देशों तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का हींग उपलब्ध है। संचालक कमलकांत दीक्षित ने बताया कि खादी ग्रामोद्योग में देश भर में उनकी संस्था इकलौती है जो इन पांच हींग उत्पादक देशों से हींग मंगाकर उसे प्रोसेस करती है। बड़ी-बड़ी कंपनियों को वे हींग की आपूर्ति करते हैं।

मेरठ में वह तीन साल से स्टाल लगा रहे हैं। अब यहां भी उन्हें कई हजार ग्राहक हैं जो उनसे आनलाइन हींग मंगाते हैं। प्रदर्शनी में कानपुर की ज्वाला ग्रामोद्योग सेवाश्रम के स्टाल पर मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्राल, पथरी समेत तमाम बीमारियों के इलाज और बचाव की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हैं। संचालक पंकज अवस्थी ने बताया कि वे यहां सात साल से स्टाल लगा रहे हैं। उनकी दवाओं की खासी मांग है।