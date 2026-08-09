कांवड़ पटरी मार्ग पर बेटे संग कांवड़ ला रहीं शिवभक्त की तबीयत बिगड़ी, उपचार के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। शिवरात्रि पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से गंगाजल लेकर बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव इकलैड़ी लौट रहीं 55 वर्षीया शिवभक्त की मध्य गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर रविवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसडीएम संतोष कुमार सिंह व सीओ पंकज लवानिया भी पहुंच गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की, लेकिन स्वजन के कार्रवाई से मना करने पंचनामा भरकर शव स्वजन को सौंप दिया गया।

बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इकलैड़ी निवासी 55 वर्षीय विनेश पत्नी स्व. संजय चौधरी अपने 28 वर्षीय पुत्र आशु चौधरी के साथ 5 अगस्त को हरिद्वार से गंगाजल लेने गईं थीं। 6 अगस्त की सुबह जल लेकर पैदल चली थीं। रविवार सुबह नौ बजे झुनझुनी नहर पटरी पर उन्हें उल्टी होने के साथ घबराहट महसूस होने लगी। हालत बिगड़ने पर बेटे आशु कुमार ने पुलिस की मदद से उन्हें सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने विनेश को मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलने पर एसडीएम संतोष कुमार सिंह, सीओ पंकज लवानिया, थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रहमकुमार त्रिपाठी भी सीएचसी पहुंच गए। पुलिस ने मृतका के स्वजन को सूचना दी। पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन मृतक के बेटे व अन्य स्वजन द्वारा कार्रवाई से मना करने पर शव पंचनामा भरकर स्वजन को सौंप दिया।