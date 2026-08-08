kanwar yatra: 63 साल के दुर्गादास की 40 साल की साधना: दो बेटों और पोते के साथ एक बार फिर लाए कांवड़

आनंद प्रकाश, मेरठ। कांवड़ यात्रा से न सिर्फ श्रद्धा, आस्था और आराधना का भाव जागृत हो रहा है, बल्कि भक्ति संस्कारों काे नई पीढ़ी में पहुंचाने का माध्यम भी है। भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था रखने वाले ऐसे अनेक श्रद्धालु कांवड़ ला रहे हैं, जो अपने साथ परिवार के सदस्यों को भी लेकर चल रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार है रजबन मुहल्ले का रहने वाला, जिसकी तीन पीढ़ी एक साथ कांवड़ ला रही है।

परिवार के मुखिया ने भक्ति की इस अमरबेल की नींव रखी और वह 40वीं बार हरिद्वार से कांवड़ ला रहे हैं। अन्य भी ऐसे कई लोग हैं, जो श्रावण मास में 40 से ज्यादा बार कांवड़ लाकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर चुके हैं।

रजबन मुहल्ला में फुटबाल मैदान के निकट रहने वाले 63 वर्षीय दुर्गादास कन्नौजिया कैंट बोर्ड से सेवानिवृत हैं। वह वर्ष 1984 में पहली बार चाची सुंदर देवी के साथ कांवड़ लाए थे, तभी से यह सिलसिला आरंभ हो गया। हर साल श्रावण मास में हरिद्वार से पवित्र गंगाजल के साथ कांवड़ लाते हैं।

इस बार बुधवार की शाम को वह अपने बड़े पुत्र पुनीत, छोटे पुत्र सौरभ कन्नौजिया व 13 वर्षीय पौत्र दिशांत के साथ छोटा हाथी वाहन में सवार होकर हरिद्वार गए। वहां से पवित्र गंगाजल लेकर हर-हर महादेव और बोल बम-बम का जयघोष करते हुए मेरठ की तरफ लौट रहे हैं।

खबरें और भी





