तीन तलाक फिर हलाला का दबाव, अब बच्चों को पाने के लिए कांवड़ लाईं अनीसा, उनकी साथी तमन्ना बोलीं- सर्वश्रेष्ठ है सनातन

संवाद सूत्र, दौराला (मेरठ)। भोलेनाथ औघड़दानी हैं, वह सबकी पीड़ा हरते हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, मैं मुस्लिम अनीसा बानो हूं तो क्या हुआ? भोले बाबा मेरा भी दर्द समझेंगे। मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रही हूं। शिवरात्रि पर जलाभिषेक करूंगी। यह कहते हुए वह भावुक हो गईं।

उनका दर्द असामाजिकता और अमानवीयता से इतना भरा है कि उनकी व्यथा सुनने वालों की भी आंखें भर गईं। अनीसा को उनके पति ने तलाक दे दिया और बच्चे रख लिए। जब बच्चे मांगे तो वापस अपनाने के लिए हलाला का दबाव बनाने लगा।

मेरठ-रुड़की हाईवे पर दादरी बार्डर के रास्ते मेरठ सीमा में प्रवेश करने पर अनीसा ने पत्रकारों से बातचीत की। सकौती में युवा बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष आदेश चौधरी ने उनका स्वागत किया। अनीसा को मानसिक सहयोग करते हुए सहयात्री बनकर संभल निवासी तमन्ना मलिक भी कांवड़ लेकर आगे बढ़ रही हैं।

गाजियाबाद के डासना की रहने वाली अनीसा ने बताया कि उनके पति इरफान ने उन्हें तलाक दिया था। इसके बाद उन पर हलाला करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उनके दोनों बच्चों अलीना और इसरान को अपने पास रख लिया गया। बच्चों की सिपुर्दगी के लिए वह दिल्ली की अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

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