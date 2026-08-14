1857 की जंगे-आजादी से पहले मेरठ में अंग्रेजों से लड़ा था ऑस्ट्रेलिया का एक पत्रकार

प्रवीण वशिष्ठ, मेरठ। 1857 की जंगे-आजादी से पहले मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ और भारतीयों के हक के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने आवाज बुलंद की थी। कलम के इस सिपाही का नाम था जॉन लैंग। आइए भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आस्ट्रेलिया के इस पत्रकार को याद करते हैं।

जाॅन लैंग (John Lang) पत्रकार के साथ-साथ वकील और उपन्यासकार भी थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से उनका अधिकार दिलाने को गर्वनर जनरल के यहां याचिका भी दाखिल की थी। जाॅन लैंग का जन्म सिडनी में 19 दिसंबर 1816 को हुआ था। वर्ष 1837 में उन्होंने कैब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्ष ऑस्ट्रेलिया में बिताने के बाद वह भारत आ गए। मेरठ में अपने प्रवास के दौरान वह अपने अखबार 'मफसिलाईट' (Mofussilite) में वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की कार्यशैली की आलोचना करते थे। भारतीयों के हक में बात करते थे। इस दौरान कुछ समय के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।



वर्ष 1859 में उनकी पुस्तक 'Wanderings in India: And Other Sketches of Life in Hindostan' प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने मेरठ के बारे में भी काफी लिखा है। यहां की यूरोपीय शैली की कई इमारतों, चर्च, कोर्ट, थिएटर और बंगलों के बारे में लिखते हैं। अंग्रेज सैनिकों के पक्के आवासों और भारतीय सिपाहियों की घास-फूंस की झोपड़ियों से उनके रहन-सहन की तुलना भी करते हैं।

इतिहासकारों के अनुसार जाॅन लैंग मेरठ में 1857 के स्वत्रंतता संग्राम से कुछ पहले इंग्लैंड चले गए थे और इसके बाद में लौटे थे। हालांकि मेरठ में तीन साल के प्रवास में ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने अखबार के माध्यम से आलोचना की। भारतीयाें के हक में आवाज उठाई।

क्रान्ति के बाद भारत लौटे लैंग ने इसके मुख्य कारणों में भारतीयों की धार्मिक भावनाओं की अवहेलना, अंग्रेज अधिकारियों का उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार, भारतीय और कंपनी के सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और राज्य हड़पने की नीति आदि को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को भारतीयों के साथ न्याय और सम्मान से पेश आना चाहिए।

आस्ट्रेलिया में जन्मे पहले उपन्यासकार थे लैंग उन्हें आस्ट्रेलिया में जन्मा पहला उपन्यासकार (Australia's first native born novelist) माना जाता है। साहित्यकार के तौर पर भी उनका काफी काम है। उनके उपन्यासों में टू मच अलाइक, कैप्टन मैकडोनाल्ड व द एक्स-वाइफ बाटनी बे, टू क्लेवर बाइ हाफ आदि प्रमुख हैं। लैंग की मृत्यु मंसूरी में 20 अगस्त 1864 को हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2014 की आस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी एबाट को जान लैंग से सबंधित फोटो कोलाज भेंट किया था।