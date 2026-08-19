'तुम्हारी हुकूमत हर शहर, गली-मोहल्ले में होगी', यूपी के मदरसों में जिहाद और शहादत के लिए उकसा रहा था आतंकी जफर
एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मोहम्मद जफर को बिहार से गिरफ्तार किया है। वह यूपी के मदरसों में युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था और जैश के लिए चंदा एकत्र कर रहा था।
HighLights
जैश आतंकी जफर बिहार से गिरफ्तार, यूपी में सक्रिय था।
मदरसों में युवाओं को जिहाद और शहादत के लिए उकसाता था।
मोबाइल से भड़काऊ वीडियो, मसूद अजहर की किताबें बरामद।
जागरण संवाददाता, मेरठ। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मोहम्मद जफर के मोबाइल से एटीएस को कुछ वीडियो मिले हैं। वीडियो में जफर कह रहा है कि जिहाद, शहादत और खिलाफत का जब्बा जिसके दिल में भरा हो। उसकी हुकूमत हर गली-मोहल्ले और शहर में होगी।
मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम युवाओं को जफर इस तरह की वीडियो दिखाकर भ्रमित करता था। वेस्ट यूपी के लिए उसके मंसूबे काफी खतरनाक थे। जफर के पास से मसूद अजहर की तीन किताबे भी मिली है।
वह साहित्य मसूद अजहर का उस समय का है, जब 1999 में वह तिहाड़ जेल में रहा था। कंधार हाईजैक के दौरान भारत को मसूद अजहर समेत तीन आतंकी को छोड़ना पड़ा था।
रविवार को एटीएस ने आतंकी मोहम्मद जफर बिहार के पूर्णिया के मीरगंज का कोतवाली थाना क्षेत्र की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया। एक महीने पहले ही बिहार से मेरठ आया था। मस्जिद के नाम पर चंदा एकत्र कर जैश-ए-मोहम्मद को भेज रहा था, ताकि भारत में जिहाद किया जा सके। वह मसूद अजहर के साहित्य से लोगों को जिहाद के लिए उकसाता था।
जफर के पास से मसूद अजहर की तीन किताबें भी मिली है। एक किताब में मसूद अजहर के तिहाड़ जेल में रहने का जिक्र है, बताया गया कि 1999 में तिहाड़ जेल से मसूद अजहर समेत तीन आतंकियों को कंधार हाईजैक के दौरान छोड़ना पड़ा था। मसूद अजहर के किस्सों को पढ़कर जफर काफी प्रभावित था। वह भी मुजाहिद बनकर जिहाद फैलाना चाहता था। उसके मोबाइल में कुछ वीडियो भी मिली है।
उक्त वीडियो के जरिये मदरसे के छात्रों को जिहाद के लिए तैयार कर रहा था। उन्हें भरोसा दिलाता था कि इस राह पर चलकर हर शहर, गली और मोहल्ले में उनका राज होगा। जफर से बरामद साहित्य और वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। एटीएस की टीम जफर के अन्य साथियों पर टकटकी लगाए हुए है।
बुलंदशहर के मदरसे में मोहतमिम है जफर का बहनोई
जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मोहम्मद जफर का बहनोई बुलंदशहर के एक मदरसे में मोहतमिम है, जफर के चार भाई और छह बहनें है। जफर को 2017 में उसके बहनोई ने ही मदरसे में पढ़ाने के लिए बहार से बुलंदशहर बुलाया था। उसके बाद मेरठ के मदरसे में उसका दाखिला करा दिया था। तब से जफर मेरठ में ही रहता था।
आसपास के जनपदों के मदरसों में अक्सर भ्रमण करता रहता था। सबसे ज्यादा हापुड़ की शेरपुर स्थित मस्जिद में जाता था। एटीएस की टीम मस्जिद से जुड़े अन्य युवकों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
साथ ही उसके बहनोई पर बुलंदशहर में नजर रखी जा रही है। उसके खिलाफ सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। एटीएस के साथ-साथ सिविल पुलिस की टीम भी जफर पर नजर गड़ाए हुए है।
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