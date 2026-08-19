'तुम्हारी हुकूमत हर शहर, गली-मोहल्ले में होगी', यूपी के मदरसों में जिहाद और शहादत के लिए उकसा रहा था आतंकी जफर

जागरण संवाददाता, मेरठ। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मोहम्मद जफर के मोबाइल से एटीएस को कुछ वीडियो मिले हैं। वीडियो में जफर कह रहा है कि जिहाद, शहादत और खिलाफत का जब्बा जिसके दिल में भरा हो। उसकी हुकूमत हर गली-मोहल्ले और शहर में होगी।

मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम युवाओं को जफर इस तरह की वीडियो दिखाकर भ्रमित करता था। वेस्ट यूपी के लिए उसके मंसूबे काफी खतरनाक थे। जफर के पास से मसूद अजहर की तीन किताबे भी मिली है। वह साहित्य मसूद अजहर का उस समय का है, जब 1999 में वह तिहाड़ जेल में रहा था। कंधार हाईजैक के दौरान भारत को मसूद अजहर समेत तीन आतंकी को छोड़ना पड़ा था। रविवार को एटीएस ने आतंकी मोहम्मद जफर बिहार के पूर्णिया के मीरगंज का कोतवाली थाना क्षेत्र की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया। एक महीने पहले ही बिहार से मेरठ आया था। मस्जिद के नाम पर चंदा एकत्र कर जैश-ए-मोहम्मद को भेज रहा था, ताकि भारत में जिहाद किया जा सके। वह मसूद अजहर के साहित्य से लोगों को जिहाद के लिए उकसाता था।

जफर के पास से मसूद अजहर की तीन किताबें भी मिली है। एक किताब में मसूद अजहर के तिहाड़ जेल में रहने का जिक्र है, बताया गया कि 1999 में तिहाड़ जेल से मसूद अजहर समेत तीन आतंकियों को कंधार हाईजैक के दौरान छोड़ना पड़ा था। मसूद अजहर के किस्सों को पढ़कर जफर काफी प्रभावित था। वह भी मुजाहिद बनकर जिहाद फैलाना चाहता था। उसके मोबाइल में कुछ वीडियो भी मिली है।

उक्त वीडियो के जरिये मदरसे के छात्रों को जिहाद के लिए तैयार कर रहा था। उन्हें भरोसा दिलाता था कि इस राह पर चलकर हर शहर, गली और मोहल्ले में उनका राज होगा। जफर से बरामद साहित्य और वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है। एटीएस की टीम जफर के अन्य साथियों पर टकटकी लगाए हुए है।