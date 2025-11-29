जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा 13 को... परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना होगा अनिवार्य

जागरण संवाददाता, मेरठ। जवाहर नवोदय विद्यालय, सरधना में कक्षा-6 में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। परीक्षा की तैयारी को शनिवार को अंतिम रूप दे दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिले के सभी केंद्र प्रभारियों की बैठक हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 13 दिसंबर को सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी।

परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों को 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर आना होगा। परीक्षा के लिए जिले के सभी ब्लाक पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 2326 पंजीकृत परीक्षार्थी हैं।

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना में कुल 80 सीटे हैं। परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिये। परीक्षा को सकुशल संपंन कराने के कहा। साथ ही यह भी चेताया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी गंभीरता से परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखते हुए संपन्न कराएं। बैठक में परीक्षा के नोडल अधिकारी व जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना के प्रधानाचार्य डा महेश कुमार उप प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज प्रशांत चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।