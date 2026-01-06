कक्षा 12 ISC फिजिक्स मॉडल पेपर की आंसर की और विशेषज्ञ टीचर के टिप्स

जागरण संवाददाता, मेरठ। आइएससी भौतिकी (फिजिक्स) परीक्षा की अच्छी तैयार के लिए सेंट मेरीज एकेडमी की फिजिक्स विषय की शिक्षिका सीमा सिंघल जरूरी सुझाव दे रही हैं। आइएससी भौतिकी (फिजिक्स) परीक्षा की अच्छी तैयार के लिए पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए पर्याप्त समय है। विषयवार समय का सही विभाजन करें। अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन कम से कम दो से तीन घंटे भौतिकी के लिए अवश्य दें। परीक्षार्थी पहले ही सभी अध्याय पढ़ चुके हैं। अब पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सैंपल प्रश्नपत्रों का अभ्यास शुरू करें। पहले अध्यायवार पुनरावृत्ति करें, उसके बाद समय-सीमा निर्धारित कर पूरे सैंपल पेपर हल करने का अभ्यास करें।

सूत्र, परिभाषा व डेरिवेशंस को समझें तैयारी के दौरान परीक्षार्थी सभी सूत्रों (फार्मूला), परिभाषाओं (डिफिनिशंस) और व्युत्पत्तियों (डेरिवेशंस) को सही ढंग से समझें और दोहराएं। संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल प्रश्नों का अभ्यास आसान और कठिन, दोनों स्तरों पर करें, क्योंकि परीक्षा में दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यायों की बार-बार पुनरावृत्ति यानी दोहराने से विषय की अवधारणाएं यानी कांसेप्ट मजबूत होते हैं। इससे परीक्षार्थी किसी भी अवधारणात्मक (कांसेप्ट-बेस्ड) प्रश्न का उत्तर स्वयं देने में सक्षम होंगे। परीक्षार्थी सेमीकंडक्टर्स को पेपर के अन्य हिस्से के साथ ही तैयार करते हैं। अंतिम समय के लिए कतई न छोड़ें। यह बेहद स्कोरिंग और आसान है लेकिन अंतिम समय में बहुत अधिक कठिन प्रतीत होता है।

दक्षता आधारित प्रश्नों को ठीक से तैयार करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब सभी बोर्ड में दक्षता आधारित प्रश्नों को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए परीक्षार्थी योग्यता आधारित (एप्टीट्यूड या कंपीटेंसी बेस्ड) प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें। संख्यात्मक प्रश्नों से डरें नहीं, अवधारणाओं को समझकर लागू करें, इससे प्रश्न आसान लगेंगे। रे-डायग्राम बनाते समय हमेशा तीर (ऐरा) लगाना याद रखें। संख्यात्मक प्रश्न हल करते समय पहले प्रयुक्त सूत्र लिखें, फिर मानों को सावधानीपूर्वक स्थापित करें। उत्तर सदैव भिन्न (फ्रैक्शन) के बजाय दशमलव (डेसिमल) में लिखें और अंत में इकाई (यूनिट) अवश्य लिखें।