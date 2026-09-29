अनिद्रा और तनाव कर रहा दिल को बीमार, सोने से दो घंटे पहले आफ कर दें स्क्रीन

जागरण संवाददाता, मेरठ। आज यानि मंगलवार को विश्व हृदय दिवस है। इस बार की थीम 'डोंट मिस ए बीट' है, जिसका अर्थ है दिल की धड़कन से न चूकें। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि देर रात तक मोबाइल, लैपटाप और कंप्यूटर की नीली रोशनी के संपर्क में रहने से दिल की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

अनिद्रा के शिकार लोग हृदय रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं। देर रात तक स्क्रीन का उपयोग मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को कम कर देता है। तनाव बढ़ाने वाले हार्मोंस को बढ़ा देता है। जिससे दिल की धड़कन अनियंत्रित हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कम उम्र में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है।

लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज के कार्डियोलाजी विभागाध्यक्ष डा. धीरज सोनी ने बताया कि इस साल लगभग 35 हजार हृदय रोगी इलाज के लिए आए हैं। इनमें से 30 से 40 साल के बीच करीब 40 प्रतिशत और 30 साल से कम उम्र के तीन प्रतिशत युवा हृदय संबंधी समस्याओं के साथ आ रहे हैं। पहले धूम्रपान, मोटापा, डायबिटीज और खराब खान-पान को हृदय रोग का कारण माना जाता था, लेकिन अब अनिद्रा के कारण तनाव हार्मोंस की अधिकता से युवा हृदय रोगी बन रहे हैं। इनमें से अधिकांश कामकाजी युवा हैं।

हार्ट अटैक से बचाव के लिए सुझाव

- नीली रोशनी के प्रभाव से बचने के लिए सोने से दो घंटे पहले मोबाइल और स्क्रीन बंद कर दें।

- सात से आठ घंटे की नींद लें। रोजाना कम से कम आधे घंटे टहलें या योग करें।

- 30 साल की उम्र से कोलेस्ट्राल, शुगर, बीपी, इको, ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट कराएं।

- बाडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 20 से 25 के बीच रखें और एलडीएल स्तर को 50 के आसपास बनाए रखें। डाक्टरों ने कहा कि..

-स्क्रीन पर देर रात तक रहने से नींद का पैटर्न बिगड़ता है। यह जैविक घड़ी को प्रभावित कर हृदयाघात की स्थिति पैदा करता है। बीपी-शुगर और कोलेस्ट्राल अनियंत्रित हो जाते हैं। इससे नसों में ब्लाकेज, खून के थक्के बनने और दिल की धड़कन अनियंत्रित होने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। रात आठ बजे से पहले भोजन और 10 बजे तक सोने की आदत डालें।-डा. संजीव सक्सेना, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ