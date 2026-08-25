मेरठ में हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, पति की मौत और पत्नी घायल

जागरण संवाददाता, मेरठ। मवाना रोड स्थित सालारपुर गांव के समीप मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 53 वर्षीय जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मोना घायल हो गईं। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

जितेंद्र मवाना थाना क्षेत्र के बिराना गांव के रहने वाले थे। मंगलवार सुबह वह अपनी पत्नी मोना के साथ बाइक से मेरठ की ओर जा रहे थे। सालारपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से घायल, कार चालक फरार हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घायल मोना को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है।