Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मेरठ में हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, पति की मौत और पत्नी घायल

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:01 AM (GMT+05:30)

मेरठ में मवाना रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिसमें पति जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी मोना गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर

  2. हादसे में पति जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई

  3. पत्नी मोना गंभीर रूप से घायल, कार चालक फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। मवाना रोड स्थित सालारपुर गांव के समीप मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 53 वर्षीय जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मोना घायल हो गईं। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

जितेंद्र मवाना थाना क्षेत्र के बिराना गांव के रहने वाले थे। मंगलवार सुबह वह अपनी पत्नी मोना के साथ बाइक से मेरठ की ओर जा रहे थे।

सालारपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

पत्नी गंभीर रूप से घायल, कार चालक फरार

हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घायल मोना को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है।

यह भी पढ़ें- UP Weather: सोनभद्र, मीरजापुर और तराई के जिलों में बारिश, लखनऊ-अवध में कैसा रहेगा मौसम? IMD का ताजा अपडेट

यह भी पढ़ें- लखनऊ में बारावफात पर बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, अमीनाबाद से ऐशबाग तक कई रूटों पर डायवर्जन लागू