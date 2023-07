Weather Update: मेरठ और आसपास के जिलों आरेंज अलर्ट, भारी बरसात के आसार, पश्चिमी यूपी में मानसून की अच्छी बारिश

Meerut Monsoon News In Hindi मेरठ और आसपास के जिलों आरेंज अलर्ट भारी बरसात की आशंका। इसके पहले छह जुलाई को 63 मिलीमीटर बरसात हुई थी। इस तरह पश्चिम उप्र में मानसून ने अच्छी बरसात दी है। किसान खुश हैं। हालांकि भारी बरसात से जलभराव और जाम की समस्याओं से आम जन को जूझना पड़ रहा है। कई स्थानों में घरों में पानी भर गया है।

Meerut Weather: मेरठ और आसपास के जिलों आरेंज अलर्ट, भारी बरसात

मेरठ: जुलाई में झमाझम बरसात और उमस भरी गर्मी दोनो अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। शनिवार की सुबह से ही मेघों ने बरसना आरंभ कर दिया। साढ़े नौ बजे तक 25 मिलीमीटर से अधिक बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए आरेंज अलर्ट शुक्रवार को ही जारी कर दिया था।भारी बरसात की आशंका जताई है। पश्चिम उप्र में मानसून ने अच्छी बरसात दी ताजा अकालन में मानसून ट्रफ और विस्तारित हो गई है। हमीरपुर, बिलासपाुर, पंजाब में अंबाला , सहारनपुर, शामली, बागपत, हापुड़ और मेरठ, से लेकर अलीगढ़ को आच्छादित कवर किए हुए है। आसमान में अभी घने बादल छाए हैं। दोपहर एक बजे तक 15 मिलीमीटर और बरसात हो सकती है। जलभराव के साथ अब सड़क के गड्ढे मुसीबत जलभराव के साथ अब सड़क के गड्ढे मुसीबत बन गए हैं। शुक्रवार को मोहल्लों में जल जमाव कम होने पर सड़क के गड्ढों से लोग बचते हुए नजर आए। वहीं बिजली भी पूरे दिन झटके देती रही। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान हैं। विभागों मेंं समाधान के लिए भटक रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न सड़क के गड्ढे भरे जा रहे हैं और न ही बिजली आपूर्ति सुधर रही है। जलनिकासी से तो जिम्मेदारों ने मुंह मोड़ लिया है। गुरुवार को दो घंटे की बरसात में आधे शहर में भीषण जलभराव की स्थिति बन गई थी। गड्ढों में अभी भी जल जमाव की स्थिति औद्योगिक क्षेत्र मोहकमपुर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और दिल्ली रोड के आसपास बसी देवलोक कालोनी, विश्व एंक्लेव, माधवपुरम समेत आधा दर्जन मोहल्ले जलभराव से घिर गए थे। शुक्रवार को इन क्षेत्रों में जल जमाव में कम हुआ तो सड़क के गड्ढे उभर आए। गड्ढों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। वहीं, गुप्ता कालोनी से अंबेडकर चौक तक, गुरू नानक नगर, पंजाबीपुरा, बेरीपुरा की सड़क, टीपी नगर रोड, बागपत रोड गड्ढों की बाढ़ आ गई है। उद्योगपुरम का एक क्षेत्र पूरी तरह से गड्ढे में है। हापुड़ रोड अड्डे से भूमिया पुल के बीच प्रहलाद नगर के गड्ढों से निकलना मुश्किल हो गया है। खैर नगर दवा मार्केट की आधी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। कंकरखेड़ा, गंगानगर, मीनाक्षपुरम, मेडिकल कालेज के सामने, शास्त्रीनगर एल ब्लाक तिराहे, हापुड़ अड्डे चौराहे पर गड्ढों पर हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं।

Edited By: Abhishek Saxena