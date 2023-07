सेहत की बातः उमसभरी गर्मी कर रही परेशान, डाक्टरों ने बताईं सावधानियां, रखें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान

Meerut News In Hindi Health Tips मौसम बदल रहा हूं। मानसून सक्रिय है। बादलों के साथ साथ ही तेज धूप निकल रही है। उमसभरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बच्चों का भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मेरठ के सरकारी अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीजों की बढ़ती संख्या पर डाक्टरों ने सेहत सही रखने की सलाह दी है।

Meerut News: उमसभरी गर्मी कर रही परेशान, रखें ध्यान

मेरठ, जागरण संवाददाता। उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बीच-बीच में हो रही वर्षा में भीगने पर ध्यान न देने पर चर्म रोगों का खतरा बढ़ा है। डायरिया, डिहाइड्रेशन और चर्म रोगों की समस्या लेकर काफी लोग चिकित्सकों के पास आ रहे हैं। ओपीडी में बढ़े मरीज मंगलवार को मेडिकल कालेज और जिला अस्पताल की ओपीडी में लगभग साढ़े तीन हजार मरीज पहुंचे। मेडिकल कालेज की ओपीडी में 2327 और जिला अस्पताल में लगभग 1194 मरीज पहुंचे। बुधवार दोपहर तक दोनों अस्पतालों में दो हजार से अधिक मरीज पहुंच चुके हैं। इनमें डायरिया, डिहाइड्रेशन, चर्म रोग और बुखार आदि की समस्या के साथ आने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। मेडिकल कालेज में मेडिसिन विभाग में आचार्य डा. अरविंद कुमार कहते हैं कि इस मौसम में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण होने की आशंका रहती है। फंगल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इन दिनों खान-पान का विशेष ध्यान रखें। बासी खाना और फास्ट फूड के सेवन से बचना चाहिए। शरीर में पानी की कमी न होने दें। परेशानी बढ़ते ही डाक्टर से संपर्क जरूर करें। डाक्टरों ने बताईं यह सावधानी जब भी घर से बाहर जाएं तो धूप से बचने का प्रयास करें।

छाता लगाकर और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर बाहर निकलें।

लौटने पर तुरंत ठंडा पानी न पीएं और एसी में भी न जाएं।

वर्षा में भीगने पर गीले कपड़े शरीर को ठीक से पोंछकर तत्काल बदलें।

