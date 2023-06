Health Tips In Rain: बारिश के साथ बीमारी का मौसम, डाक्टर की सलाह से रखे सेहत का विशेष ध्यान

Meerut News In Hindi बरसात में रखेंगे सेहत का ध्यान तो नहीं होंगे परेशान। इन दिनों मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनपते हैं। इन्हें पनपने से रोकने को अपने आसपास पानी एकत्र न होने दें। इन दिनों तला और भुना खाना खाने से परहेज करें। डाक्टर का कहना है कि बारिश में दाद और खुजली की बीमारी आम हो जाती है।

Meerut News In Hindi: बरसात में रखेंगे सेहत का ध्यान तो नहीं होंगे परेशान

मेरठ, जागरण संवाददाता। बरसात के दिन आ गए हैं। इसमें भीगने और भोजन का ध्यान न रखने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। कुछ बातों का ध्यान रखने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। डाक्टरों का कहना है कि बरसात के दिनों में भोजन का खास ध्यान रखना जरूरी है। बाजार में बिक रहे फास्ट फूड और चाट-पकौड़ी इस मौसम में सेहत को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ भी ठीक नहीं हैं। इनसे बचना चाहिए। बारिश में भीगने से जितना बचें अच्छा है। भीग भी जाते हैं तो शरीर को ठीक प्रकार से साफ कर सूखे वस्त्र पहन लें। गीले कपड़े पहनने से त्वचा रोग हो सकते हैं। इसी के साथ जुकाम, खांसी और बुखार की चपेट में भी आ सकते हैं। सफाई का खास ख्याल रखें मेडिकल कालेज में चर्म रोग विभागाध्यक्ष डा. प्रज्ञा कुशवाहा का कहना है कि सफाई का खास ख्याल रखें। टाइट कपड़े न पहनें। इस मौसम में होने वाली घमौरियों और दाद आदि को गंभीरता से न लेने परेशानी बढ़ जाती है। उमस में हो जाती है दाद वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डा. अमित त्यागी के अनुसार इस दिनों उमस भी होती है। दाद व घमौरियां आदि से बचाव को सूती कपड़े पहने और भीगे हुए वस्त्र तत्काल बदलें। वरिष्ठ फिजिशियन डा. विश्वजीत बैम्बी कहते हैं कि बरसात के मौसम में हमें अपने भोजन का खास ध्यान रखना चाहिए। बाहर के विशेषकर तले-भुने भोजन से जितना बच सकें, उतना अच्छा है। बासी भाेजन व कटे फलों से बिल्कुल परहेज करें।

