प्रॉपर्टी डीलर की प्रेमिका की दूसरी जगह हो गई शादी, दोस्त ही बना था बिचौलिया, फिर जो हुआ… किसी ने नहीं सोचा

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रेमिका की शादी दूसरे युवक से कराने पर प्रेमी ने बिचौलिये की हत्या कर दी। आरोपित उसे बाइक पर बैठाकर हस्तिनापुर से हापुड़ के प्रीत होटल में ले गए, जहां रूम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। खून से लथपथ शव को बेडशीट में बांधकर गढ़मुक्तेश्वर स्थित मध्य गंग नहर में फेंक दिया गया।

पुलिस ने मुख्य आरोपित राहुल के साथ होटल के स्वामी और मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राहुल के तीन साथियों की तलाश जारी है। हत्यारोपितों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, खून से सनी बेडशीट और हत्या में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है।

यह है पूरा मामला हस्तिनापुर के बस्तौरा नारंग गावं निवासी सरवर अपने साथी राहुल निवासी कौठरा किठाैर और नजाकत निवासी सारंगपुर किठौर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करते थे। अमरोहा के धनौरा थाना के मोहददीनपुर गांव में एक परिवार के घर पर तीनों का आना जाना था, इसलिए राहुल का उक्त परिवार की युवती से करीब डेढ़ साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया। राहुल ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो युवती के परिजनों ने इनकार कर दिया। सरवर ने बिचौलिया बनकर युवती का रिश्ता दूसरे युवक से करा दिया। युवती की तीन माह पहले शादी हो चुकी है। तभी से राहुल लगातार सरवर से खुन्नस रख रहा था।

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 23 अगस्त को राहुल अपने साथी नजाकत के साथ सरवर को घर से बाइक पर बैठाकर किसी पार्टी में जाने की बात कहकर हापुड़ के प्रीत होटल में ले गए। राहुल और नजाकत के साथ उनके दो अन्य साथी भी मौजूद थे।

होटल के रूम में ले जाकर राहुल और सरवर की मारपीट हुई। उसके बाद राहुल ने तमंचा निकाल कर सरवर की होटल के रूम में हत्या कर दी। होटल के बेड की चादर भी खून से सन गई। तभी राहुल और उसके साथियों तथा होटल के मालिक रोबिन शर्मा निवासी झड़ीना हापुड़ एवं मैनेजर ओमेंद्र निवासी लोधीपुर झपका हापुड़ के साथ मिलकर शव को बेडशीट में बांध दिया। सभी के सहयोग से शव को गढ़मुक्तेश्वर स्थित मध्य गंगनहर में डलवा दिया।

शव मिलने के बाद सरवर की जेब से मिले सामान से पहचान हुई। उसके बाद हस्तिनापुर पुलिस ने सरवर को घर से ले जाने वाले राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। राहुल के जुर्म कबूल करने के बाद होटल मालिक रोबिन और मैनेजर ओमेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया।