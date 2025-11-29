फर्जी फर्म बनाकर किया कारोबार, 7.96 करोड़ की जीएसटी चोरी कर हुआ फरार... धोखाधड़ी का मुकदमा

राज्य कर अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने टीपीनगर थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बरेली स्थित सेदपुरम निवासी प्रखर सिंह ने दिल्ली रोड स्थित मोहकमपुर में 30 सितंबर 2019 को सतगुरु ट्रेडर्स के नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था।

जागरण संवाददाता, मेरठ। राज्य कर अधिकारी ने फर्जी फर्म बनाकर 7.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने के एक मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

आरोपित ने वर्ष 2018-19 में 53 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। जिस पर 7.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई। मोहकमपुर में पहुंचकर फर्म की जांच की गई तो वहां कुछ नहीं मिला। आसपास में पूछताछ करने पता चला कि कुछ दिनों तक यहां एक आफिस बना था, इसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। थाना प्रभारी अरुण मिश्रा का कहना है कि आरोपित की तलाश कर रहे हैं।