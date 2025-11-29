Language
    फर्जी फर्म बनाकर किया कारोबार, 7.96 करोड़ की जीएसटी चोरी कर हुआ फरार... धोखाधड़ी का मुकदमा

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    मेरठ में एक राज्य कर अधिकारी ने 7.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। बरेली के प्रखर सिंह ने सतगुरु ट्रेडर्स के नाम से फर्म रजिस्टर कराकर यह घोटाला किया। जांच में फर्म का ऑफिस बंद मिला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

    राज्य कर अधिकारी ने फर्जी फर्म बनाकर 7.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने के एक मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। राज्य कर अधिकारी ने फर्जी फर्म बनाकर 7.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने के एक मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

    राज्य कर अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने टीपीनगर थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बरेली स्थित सेदपुरम निवासी प्रखर सिंह ने दिल्ली रोड स्थित मोहकमपुर में 30 सितंबर 2019 को सतगुरु ट्रेडर्स के नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था।

    आरोपित ने वर्ष 2018-19 में 53 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। जिस पर 7.96 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई। मोहकमपुर में पहुंचकर फर्म की जांच की गई तो वहां कुछ नहीं मिला। आसपास में पूछताछ करने पता चला कि कुछ दिनों तक यहां एक आफिस बना था, इसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। थाना प्रभारी अरुण मिश्रा का कहना है कि आरोपित की तलाश कर रहे हैं।