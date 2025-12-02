Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर लौटा सुहागरात पर गायब होने वाला दूल्हा, पांच दिनों से कहां था? पुलिस ने ढूंढ़ा तो सामने आई हैरान करने वाली बात

    By Shubham Gupta Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    मेरठ के सरधना में सुहागरात पर लापता दूल्हा हरिद्वार में मिला। पुलिस पूछताछ में दूल्हे ने बताया कि वह बैचेनी के कारण घर से चला गया था। निकाह के बाद वह बल्ब लाने के बहाने गायब हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की और उसे हरिद्वार से बरामद किया। दूल्हे ने बताया कि पैसे खत्म होने के कारण वह दो दिन भूखा रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सरधना कस्बे के मुहल्ला ऊंचापुर में बीते बुधवार को एक दूल्हा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। जिसे पुलिस ने सोमवार को हरिद्वार से सकुशल बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार पूछताछ में दूल्हे ने बताया कि वह बैचेनी के चलते घर से चला गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि मुहल्ला ऊंचापुर निवासी सईद के पुत्र मोहसीन उर्फ मोनू का बुधवार को खतौली निवासी युवती से निकाह हुआ था। सुहागरात को ही वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। स्वजन के अनुसार रात लगभग एक बजे मोहसीन दुल्हन से बल्ब लाने की बात कहकर गया, लेकिन इसके बाद नहीं लौटा।

    वहीं, जानकारी पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। जिसमें दौराला गंगनहर पुल पर सीसीटीवी में एक बजकर 42 मिनट पर दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने दूल्हे गंगनहर में रविवार को पीएसी के गोताखोरों से खोज अभियान चलाया था। सोमवार को मोहसीन ने अपने स्वजन के मोबाइल पर फोन किया और खुद को हरिद्वार में होना बताया।

    पुलिस स्वजन की सूचना पर हरिद्वार रवाना हो गई और शाम तक उसे थाने लेकर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में युवक ने बताया कि वह निकाह के बाद सुहागरात के दिन बैचेन हो गया था। जिसके चलते गुरुवार सुबह नानू पुल से बस में बैठकर हरिद्वार चला गया था।

    पैसे खत्म होने पर दो दिन रहा भूखा

    पुलिस जांच में सामने आया कि मोहसीन वहां पर होटल में रुका था। रुपये खत्म होने के बाद वह दो दिन भूखा रहा। जिसके चलते उसने रविवार को अपने पिता को फोन किया था। लेकिन नंबर बंद था। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ कर उसे स्वजन को सौंप दिया।

    यह भी पढ़ें- दुल्हन को चढ़ावा चढ़ाने से पहले मांगे 10 लाख रुपये, नहीं मिलने पर बरात वापस ले गया दूल्हा