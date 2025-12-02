घर लौटा सुहागरात पर गायब होने वाला दूल्हा, पांच दिनों से कहां था? पुलिस ने ढूंढ़ा तो सामने आई हैरान करने वाली बात

जागरण संवाददाता, मेरठ। सरधना कस्बे के मुहल्ला ऊंचापुर में बीते बुधवार को एक दूल्हा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। जिसे पुलिस ने सोमवार को हरिद्वार से सकुशल बरामद कर लिया। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार पूछताछ में दूल्हे ने बताया कि वह बैचेनी के चलते घर से चला गया था।

बता दें कि मुहल्ला ऊंचापुर निवासी सईद के पुत्र मोहसीन उर्फ मोनू का बुधवार को खतौली निवासी युवती से निकाह हुआ था। सुहागरात को ही वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। स्वजन के अनुसार रात लगभग एक बजे मोहसीन दुल्हन से बल्ब लाने की बात कहकर गया, लेकिन इसके बाद नहीं लौटा।

वहीं, जानकारी पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। जिसमें दौराला गंगनहर पुल पर सीसीटीवी में एक बजकर 42 मिनट पर दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने दूल्हे गंगनहर में रविवार को पीएसी के गोताखोरों से खोज अभियान चलाया था। सोमवार को मोहसीन ने अपने स्वजन के मोबाइल पर फोन किया और खुद को हरिद्वार में होना बताया।

पुलिस स्वजन की सूचना पर हरिद्वार रवाना हो गई और शाम तक उसे थाने लेकर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में युवक ने बताया कि वह निकाह के बाद सुहागरात के दिन बैचेन हो गया था। जिसके चलते गुरुवार सुबह नानू पुल से बस में बैठकर हरिद्वार चला गया था।