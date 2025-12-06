गाजियाबाद और सहारनपुर के बीच दो स्पेशन ट्रेनें भी... यह है शेड्यूल

Language
    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद और सहारनपुर के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ट्रेनों में भीड़भाड़ के मद्देनजर रेलवे ने गाजियाबाद और सहारनपुर के बीच छह और सात दिसंबर को दो स्पेशल ट्रेन संचालित की हैं। ट्रेन संख्या 04474 गाजियाबाद से सुबह सवा पांच बजे चलेगी। इसका मेरठ सिटी पहुंचने का समय सुबह 6:13 बजे है। ट्रेन सहारनपुर सुबह पौने नौ बजे पहुंचेगी।

    वहीं, सहारनपुर से ट्रेन संख्या 04473 दोपहर दो बजे चलेगी। इसका मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 4:03 बजे है। ट्रेन गाजियाबाद शाम 5:05 बजे पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन संख्या 04476 गाजियाबाद से शाम साढ़े चार बजे चलेगी।

    मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 5:28 बजे रहेगा। सहारनपुर पहुंचने का समय रात आठ बजे का है। सहारनपुर से ट्रेन संख्या 04475 दोपहर साढ़े 12 बजे चलेगी। इसका मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचने का समय 2:33 बजे है। ट्रेन गाजियाबाद शाम 4:20 बजे पहुंचेगी। ये दोनों ट्रेनें देवबंद, खतौली, दौराला, परतापुर, गुलधर आदि स्टेशनों पर दोनों ओर से रुकेगी।