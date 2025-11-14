Language
    क्या आप आठवीं पास हैं...यदि हां, तो नौकरी भूल जाएं और यहां भाग्य आजमाएं, केंद्र दे रहा अनुदान

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत, सरकार युवाओं को 10 लाख तक का लोन प्रदान कर रही है, जिसमें 35% तक की सब्सिडी शामिल है। इस योजना में बिस्कुट फैक्ट्री, मिनरल वाटर प्लांट जैसे 37 विभिन्न प्रकार के व्यापार शामिल हैं। परिवार का केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकता है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है।

    प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही लोन। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रदेश सरकार आठवीं पास तक के युवाओं को वोकल फार लोकल के तहत व्यापारी बनने का एक और मौका दे रही है। सरकार अभी तक जहां पांच लाख का लोन दे रही थी, अब 10 लाख का लोन दे रही है। जिला उद्यान विभाग के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत 35 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जा रहा है।

    यदि कोई 10 लाख रुपये का लोन लेता है तो उसे साढ़े छह लाख की जमा करने होंगे। साढ़े तीन लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 37 तरह के व्यापार किए जा सकते हैं, जिसमें बिस्कुट फैक्ट्री, मिनरल वाटर प्लांट जैसे व्यापार शामिल हैं।

    37 व्यापार में से कर सकते हैं कोई भी एक
    जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि योजना के तहत आइसक्रीम फैक्ट्री, राइस मिल, बिस्कुट फैक्ट्री, मिनरल वाटर प्लांट, दाल मिल, आटा चक्की, हर्बल उत्पाद उद्योग, डेयरी, मशरूम उत्पाद, चिप्स, पापड़, नमकीन, मसाला, क्रेशर, कोल्हू, सब्जी-फल उद्योग, मधुमक्खी पालन, मिठाई रेस्टोरेंट, टोमेटो सोस आदि 37 उद्योग लगा सकते हैं। इनमे नानवेज संबंधित भी कई उद्योग शामिल है।

    परिवार के एक व्यक्ति को ही मिलेगा लोन
    यह योजना केंद्र सरकार चला रही है। योजना के तहत एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि परिवार का कोई दूसरा सदस्य लाभ लेना चाहेगा तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। लोन लेने वाले की शैक्षिक योग्यता आठवीं पास होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए।

    200 से अधिक लोग कर चुके हैं आवेदन
    इस योजना के तहत जनपद के 200 से अधिक युवा आवेदन कर चुके हैं। आवेदन करने वाले आठवीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के युवा शामिल है। हालांकि अभी तक इस योजना के तहत अभी तक किसी का उद्योग शुरू नहीं हुआ है।