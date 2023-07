Meerut News: 'रावण की ससुराल' के पास गड्ढों में फंसी कूड़े की ट्राली, तो महापौर का पारा हुआ हाई, लगाया धक्का

Meerut News In Hindi गड्ढों की फोटो मुख्यमंत्री तक भेजी जाएगी। कूड़ा ट्राली निकलने के बाद महापौर ने निशुल्क पौध रोपण किया। इस दौरान लोग महापौर से गड्ढों से निजात दिलाने की मांग करते रहे। इस दौरान अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हरपाल सिंह और मुख्य अभियंता देवेंद्र कुमार समेत चल कल अनुभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

रावण की ससुराल के पास गड्ढों में फंसी कूड़े से भरी ट्राली, महापौर का पारा हाई

मेरठ, जागरण संवाददाता। रावण की ससुराल के रूप में विख्यात पुरानी तहसील क्षेत्र के बुढ़ाना गेट चौराहे पर कूड़े से भरी ट्रैक्टर ट्राली गड्ढे में फंस गई। बगल से ही महापौर हरिकांत अहलूवालिया निकल रहे थे। उनका गड्ढे में फंसकर पहटने से बची ट्रैक्टर ट्राली को देखकर पारा हाई हो गया। साथ चल रहे निगम के अधिकारियों को कहा कि आखिर ये सड़क के गड्ढे कब भरेंगे? क्या अधिकारी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे है? पौधरोपण कार्यक्रम में जा रहे थे महापौर सोमवार को नगर निगम के निश्शुल्क पौधारोपण वितरण कार्यक्रम के लिए महापौर हरिकांत अहलूवालिया बुढ़ाना गेट बाजार स्थित शहीद मंगल पांडे प्रतिमा के पास जा रहे थे कि अचानक बुढ़ाना गेट चौराहे पर कूड़ा से भरी ट्रैक्टर ट्राली गड्ढे में फंस गई। गनीमत रही कि चालक ने ट्रैक्टर में ब्रेक ली। वरना ट्राली पलट सकती थी। बगल से महापौर समेत नगर निगम अधिकारी गुजर रहे थे। यह देख महापौर रुक गए। नगर निगम अधिकारियों पर भड़क उठे। बोले, तीन दिन पहले गड्ढा भरने के लिए कहा था। आखिर यह गड्ढा क्यों नहीं भरा गया। नगर निगम के अफसरों ने टाल दी बला नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी बला जल निगम पर यह कहते हुए टाल दी कि जल निगम ने ये गड्ढे भरने को कहा था। इतने देर में बुढ़ाना गेट चौराहे पर जाम लग गया। महापौर ने धक्के देकर ट्राली को गड्ढे से बाहर निकालने को कहा। निगम ने निगम में जेसीबी लगाकर ट्रैक्टर ट्राली को गड्ढे से निकाला रीब 20 मिनट तक यहां जाम की स्थिति रही। मौके पर पहुंचे व्यापारियों ने भी आक्रोश जताया। कहा कि ये दो साल से गड्ढा है। गत दिनों एक बच्ची का एक्सीडेंट भी हो चुका है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी गड्ढा भर नहीं रहे। महापौर ने कहा कि नगर निगम अधिकारी उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी।

